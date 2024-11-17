蘇丹紅再爆！北市抽2款薑黃粉違規急下架　同批原料還流入超市

▲富山食品行、樸仕生技的薑黃粉檢出蘇丹色素。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅風波再起，北市衛生局今（17）日公布市售調味料抽驗結果，又發現2款薑黃粉驗出蘇丹色素，包含富自山中「純印度薑黃粉」、樸優樂活「嚴選印度薑黃粉」，已經立即要求業者下架回收。值得注意的是，純印度薑黃粉來源業者是健康樂活生醫，桃園市衛生局調查，業者同批原料有製作成「生機薑黃粉」販售至全聯，也已經通知業者今日完成下架。

上月底濟生公司咖哩粉驗出蘇丹色素，讓全台衛生單位再次繃緊神經，教育部也請學校午餐暫緩，北市衛生局11月6日起因應此事啟動市售調味料抽驗專案。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁今日宣布，抽驗發現網購平台抽驗富山食品行販售「純印度薑黃粉（有效日期：2026/06/07）」及樸仕生技股份有限公司販售之「嚴選印度薑黃粉（有效日期：2026/7/10）」分別檢出蘇丹色素1號陽性（標準:不得檢出）及蘇丹色素1號、4號陽性（標準:不得檢出）。

林冠蓁表示，北市衛生局立即前往稽查，命業者立即下架回收不得販售，民眾如有購買請立即停止使用，經調查「純印度薑黃粉」來源為健康樂活生醫股份有限公司，「嚴選印度薑黃粉」來源則為德和貿易有限公司，移請所轄衛生局後續辦理；且經桃園市政府衛生局調查，健康樂活生醫股份有限公司供應「純印度薑黃粉」原料同樣來源自德和貿易有限公司。

林冠蓁指出，目前這兩起違規原料源頭都是德和貿易，至於和濟生公司是否有關聯，還要再進一步瞭解。

值得注意的是，桃園市衛生局稽查發現，健康樂活生醫股份有限公司將同批薑黃粉販售分裝製作為「生機薑黃粉（有效日期：2026.06.18）」販售至全聯福利中心，已經通知全聯限期於11月17日24時前完成下架，民眾可憑發票進行退貨，另同批原裝(25公斤/袋)轉售至本市計1家業者，已立即通知業者下架回收不得進行販售。

蘇丹色素非我國准用著色劑，產品含有蘇丹色素涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」規定，依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8,000萬元以下罰金，含有蘇丹色素之產品應依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀。