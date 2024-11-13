高雄越南黑胡椒殼也驗出蘇丹紅　衛生局下架回收產品、原料2.8噸

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局啟動「咖哩稽查專案」擴大抽驗，結果查獲「浩順貿易有限公司」自越南進口的黑胡椒殼檢出蘇丹色素四號，下游已製成產品黑胡椒粉840公斤。目前已下架回收824.76公斤，含產品及原料總計下架回收2846.96公斤。

▲越南黑胡椒殼也驗出蘇丹紅，高雄衛生局下架回收產品、原料2.8噸。（圖／記者賴文萱翻攝）

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因應日前外縣市濟生公司生產的特調咖哩粉產品經檢出蘇丹色素案，高雄市衛生局立即啟動「咖哩稽查專案」擴大抽驗共142件，其中69件未檢出、1件檢出蘇丹色素四號、72件檢驗中。

衛生局12日派員查察，經查君順生物科技黑胡椒粉產品的原料黑胡椒殼「製造日期:2023.06.30；有效日期：2026.06.30」之「黑胡椒殼25kg/包」，檢出蘇丹紅色素四號，而該批原料是向本市「浩順貿易有限公司」購買共1,075公斤。

▲越南黑胡椒殼也驗出蘇丹紅，高雄衛生局下架回收產品、原料2.8噸。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中627.8公斤黑胡椒殼混合黑胡椒粒製成黑胡椒粉產品28包，每包30公斤合計840公斤，其中3包賣至彰化縣，已通知所轄衛生局下架回收，另25包由衛生局封存，共下架回收824.76公斤。庫存黑胡椒殼17包（每包25公斤共425公斤）及開封零散22.2公斤共447.2公斤，已由浩順貿易有限公司回收。

衛生局12日同步前往浩順貿易有限公司稽查，經了解，黑胡椒殼產品為去年9月17日向越南輸入300包（每包25公斤共7,500公斤），業者表示，除販售君順生物科技有限公司1,075公斤外，7月份凱米颱風倉庫淹水，部分原料泡水已丟置垃圾車，並未銷往他處。

▲▼越南黑胡椒殼也驗出蘇丹紅，高雄衛生局下架回收產品、原料2.8噸。（圖／記者賴文萱翻攝）

但因該案涉及流向不明，衛生局已全案移請地檢署偵辦釐清，現場封存63包合計1,575公斤及下游廠商回收447.2公斤，總計2,022.2公斤。

衛生局呼籲食品業者倘購買該批產品，依食品安全衛生管理法第7條第5項規定:食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關；倘未依規定通報者將依同法第47條規定裁罰3萬以上300萬元以下罰鍰。