24歲就三振日本打者！中華隊「眼鏡仔投手」驚艷球迷：鐵牛棚

▲中華隊投手莊昕諺。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽事，中華隊精彩表現掀起熱論。就有網友點名一位年輕投手，「孩子，很多人不認識你，叫你眼鏡仔」、「看你這兩場登板，我能聽到你經驗值一直飆升等的聲音。」直呼「你的名字叫做『莊昕諺』，那個24歲在世界頂級賽事，三振日本打者的男人」，引發話題。

有網友在Threads點名莊昕諺，「孩子，很多人不認識你，叫你眼鏡仔。有在看球的人都知道，你真的很菜，很緊張。但是你表現得好棒，你沒有辜負一直以來的練習。」原PO感動表示，看莊昕諺這兩場登板，好像能聽到經驗值一直飆、升等的聲音。

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他忍不住大讚這位新世代投手，「你真的很棒，你的名字叫做『莊昕諺』，那個24歲在世界頂級賽事，三振日本打者的男人。」

▲不少球迷被莊昕諺的表現驚豔。（圖／記者陳立勳攝）

看到貼文後，許多人也紛紛點頭，「剛開始名單 ：選這咖幹嘛？樂天選自己人就好了。現在：鐵牛棚」、「比賽前說真的，完全不認識他，想說這個人是誰。但只能說現在認識他了，鐵牛棚。」

還有網友直呼，「他的滑球跑得很誇張，長得也可愛，是這次比賽的一大亮點，謝謝昕諺的好表現，期待去日本打美國隊！」「說真的，一開始確實對這位投手不熟悉，但這次的賽事他的確讓我驚艷了！」「他的球，真的很犀利。」「眼鏡哥有料，那顆滑球超美的。」

不少球迷也忍不住比讚，「莊昕諺有三種速度的球路，控準是非常難打的，未來絕對是中華隊常客 ，陳冠宇接班人」、「我本來還在想陳柏豪不用挑他幹嘛，結果我一直在寫道歉表，眼鏡仔很有記憶點，持續成長，很開心未來有這麼棒的本土投手」、「看他u23時候被當時日本隊擊垮，喪失自信到這次的蛻變，真的很恭喜他的成長突破。」

莊昕諺今年24歲，於2019年季中選秀中被Lamigo桃猿以第六輪第三十四順位選進，目前效力於中華職棒樂天桃猿。莊昕諺在中職本季有50場出賽，戰績6勝1敗11次中繼成功，投了44.1局，26次三振，防禦率3.45，WHIP值1.29，投出生涯最佳，首次進到一級賽事名單。

