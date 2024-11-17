美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

▲2024世界棒球12強賽，中華隊在昨日(15)晚間對戰日本隊。美國在台協會AIT處長谷立言邀請外交部長林佳龍、日台協會副代表高羽陽一起到場觀戰。（圖／林佳龍臉書）



記者陶本和／台北報導

2024世界棒球12強賽，中華隊在昨日(15)晚間對戰日本隊，最終中華隊以1比3惜敗日本。美國在台協會AIT處長谷立言邀請外交部長林佳龍、日台協會副代表高羽陽一起到場觀戰。特別的是，當中華隊在比賽中敲出安打時，身為日台協會副代表的高羽陽竟也跟著歡呼。

AIT處長谷立言透過AIT臉書表示，對棒球的熱愛將美國、台灣和日本緊密連結在一起，也是三方人民關係如此強健的因素之一。他指出，台灣及日本是他職涯長駐最久的兩地，台日代表其外交生涯的里程碑，很高興能與林佳龍和高羽陽一起欣賞超精采的世界12強棒球賽台日大戰 ，爲球員的超水準表現喝采。

對於這場比賽，谷立言強調，無論比賽輸贏，我們很榮幸能並肩而坐，展現美日台長年堅強的夥伴關係。

特別的是，AIT也透過社群媒體的限時動態，開了日本日本副代表一個小玩笑，指出中華隊在比賽中敲出安打時，身為日台協會副代表的高羽陽竟也跟著歡呼。不過，AIT也強調，這是「真。台日友好」。

▼2024世界棒球12強賽，中華隊在昨日(15)晚間對戰日本隊。日台協會副代表高羽陽一起到場觀戰，當台灣隊敲出安打時，他竟然也跟著歡呼。（圖／AIT限時動態）



外交部長林佳龍則說，今晚與谷立言和高羽陽一起在台北大巨蛋觀賞世界12強棒球賽台日大戰，兩隊的選手都拿出十足的拚勁，7局下台灣隊的「戴就捕」戴培峰開轟更為台灣隊爭取到分數，永不放棄的精神令人尊敬。他說，比賽有輸有贏，但台、美、日友好，超越勝負。讓我們「就一起」繼續為台灣隊加油，就一起前進東京。

日台協會則是透過臉書指出，日、美、台代表並肩一起觀戰的光景，展現出日美台間堅定的友誼。比賽結束後大家仍是好友，不論輸贏都不會影響到彼此間的友情。

▼2024世界棒球12強賽，中華隊在昨日(15)晚間對戰日本隊。美國在台協會AIT處長谷立言邀請外交部長林佳龍、日台協會副代表高羽陽一起到場觀戰。（圖／林佳龍臉書）

