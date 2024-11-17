中華隊「1球員」長到日本人看傻　台人秒懂笑翻：台灣字母哥

▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽台日大戰，台灣「山川穗高」吉力吉撈・鞏冠成為日本媒體焦點，他的名字以12個片假名「キチリキキチロウ・キョウカン」呈現。就有粉專轉貼X的貼文，「吉力吉撈·鞏冠登場時，日本網友與日本主播通通陷入一片迷惘，這是要怎麼唸？」引發熱議。

吉力吉撈6局下代打上場時，日本播報員面對這串超長片假名「キチリキキチロウ・キョウカン」一度卡關，讓日本網友紛紛留言「這真是播報員的惡夢」、「光是看到就舌頭打結了」。

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粉專「吹著魔笛的浮士德」就分享X上一位日本網友的貼文，文中直呼「稍早吉力吉撈·鞏冠登場時，日本網友與日本主播通通陷入一片迷惘，這是要怎麼唸？」接著附上寫法「英文：Giljegiljaw Kungkuan、片假名：ジリジラオ・ゴングァン、TBS 字幕：キチリキキチロウ・キョウカン」。

看到貼文後，台灣網友紛紛笑噴，「當你名字在日本快變成繞口令的時候」、「日本人表示：看起來像是北斗神拳裡的東西」、「主播：換上的選手是吉…啊念不出來，總之吉依卡哇選手上場打擊」、「另外一個瑪仕革斯（瑪仕革斯．俄霸律尼）還沒入選…要是他們打連續棒次…」、「這是新的寶可夢嗎？」

其中，還有專業粉絲指出，「1. 準確來講，Giljegiljaw 不是英語，是排灣語名。」「2. 其中的g音應唸作が行音，因此並非ジリジラオ，而是ギリギラウ。」「3. TBS是將漢字文讀轉譯，才會變成一堆音素。」

據了解，吉力吉撈是曾在2022、2023年奪得台灣職棒全壘打王的味全龍重砲手，因為強大火力，有「台灣山川穗高」的美稱。2019年球季結束後，他將自己的排灣族名直接登記為選手名，展現對原住民文化的認同。另外，吉力吉撈在日本媒體報導中，不只因為名字引發討論，打擊實力也受到高度關注。