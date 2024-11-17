伸手接住球！球迷「台日混搭風」有亮點　日網友驚訝：怎麼回事啊

▲許多球迷都到大巨蛋應援。資料照，非當事人，亦與本文無關。（圖／中華棒協提供）

網搜小組／曾筠淇報導

世界棒球12強賽事進行中，中華隊昨（16）日對上日本。「台日大戰」吸引許多球迷到大巨蛋觀賽，結果就有日本網友留意到，有個人明明穿著台灣的球衣，但卻戴著有「大阪近鐵猛牛隊」圖案的帽子，這到底是怎麼回事？相關話題引發討論。

根據日媒「THE ANSWER」報導，「台日大戰」進行到第二局時，有一顆高飛界外球落入一壘側觀眾席，接著就有一位戴著手套的球迷接住球，周圍響起掌聲。而最受矚目的，則是該球迷的深藍色帽子，因為帽子上居然有「大阪近鐵錳牛隊」的標誌。

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雖然該球迷只有出現在轉播畫面一下子，但不少眼尖的日本網友都在X平台上熱烈討論，「台灣網友戴著近鐵的帽子耶」、「中華隊的球迷戴著大阪近鐵的帽子，好有品味」、「好像有看到戴近鐵帽子的觀眾」、「中華隊球衣配近鐵帽的球迷是怎麼回事」、「為什麼會有戴近鐵帽子的台灣球迷」、「大巨蛋裡有人戴著近鐵帽子」、「為什麼台灣人會戴近鐵帽子笑死」、「台灣人戴近鐵帽是怎麼回事啊」。

中華隊昨（16）日以1比3敗給日本，目前預賽在B組戰績為2勝1敗。今（17）日對上澳洲可說是關鍵一役，若能拿下勝利，加上日本擊敗古巴，中華隊將可望提前確定晉級資格；即便在之後對古巴之戰中失利，累計3勝2敗的成績，不管是和南韓還是多明尼加並列，都能憑藉對戰優勢確保分組前二名，順利前進東京複賽。

相對的，若中華隊不敵澳洲，晉級之路則將面臨考驗。在這樣的情況下，中華隊除了必須在最後一戰力克古巴外，還需仰賴澳洲敗給韓國，才能避免因對戰優質率較為劣勢而無緣晉級的命運。