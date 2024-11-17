　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣棒球越來越好！她喊「好想贏日本」　網感動：防守得很漂亮

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝） 

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

世界棒球12強賽事進行中，中華隊昨（16）日以1比3敗給日本，目前預賽在B組戰績為2勝1敗。許多人都非常關注棒球賽事，財經網美胡采蘋也在臉書上有感而發，說她看完比賽後，覺得「台灣棒球真的是越來越好了！」貼文曝光後，引發網友討論。

胡采蘋昨日在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「今天真的讓人覺得，我們如果沒有那麼多失誤，真的有機會贏日本！」她認為台灣的棒球真的越來越好了，以前大家總高喊好想贏韓國，「現在我們好想贏日本！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋也打趣說道，大巨蛋要不要檢查一下全壘打牆，「看一下有沒有陳晨威跟陳傑憲的人形陷入？」

貼文底下，也掀起網友討論，「持平的說，台灣輸在失誤」、「日本的實力就是大魔王等級，他們就是把自己可以做到的事情做到極致」、「今天真的防守得很漂亮」、「分數能控制在追擊範圍內也是很棒了」、「日本的棒球系統很強大。我們台灣只讓他們拿到3分可以說表現不差」、「限定只有帥哥才能碰牆」。

「台日大戰」相當精彩，雖然中華隊落敗，但台灣隊長陳傑憲繳出雙安及精彩守備，贏得球迷喝采。9局上在得點圈失分危機時，辰己涼介敲出深遠飛球，陳傑憲守備接殺，讓球場氣氛沸騰。

陳傑憲透露，「本能反應先追，跳起來製造這個接殺。自己很開心能為投手守住關鍵一球，否則會失分。因為這球聽到球迷沸騰的聲音，起雞皮疙瘩，沒有聽過這麼震撼的聲音，那個吶喊很有動力，讓我們知道有很大的力量支撐著我們」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「中華隊球員」名字長到日本人看傻　台人笑翻：台灣字母哥
石英告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊4字悼念
快訊／過馬路遭公車吞噬！　50歲女死亡
目睹爸爸砍死媽！9歲兒盼父判死　顫抖吐：這樣就對我們無害
台北公車輾過女行人　恐怖瞬間曝
現場曝！台北公車吞噬過馬路女…14乘客送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

中華隊「1球員」長到日本人看傻　台人秒懂笑翻：台灣字母哥

台灣棒球越來越好！她喊「好想贏日本」　網感動：防守得很漂亮

行車紀錄器畫面曝光！公車駕駛路口停讓「剛做指差確認就遭追撞」

診所掛號費「漲到500元」！他曝長庚收費嘆：大醫院竟比較便宜

重挑內衣尺寸！她發現新世界「一直想色色」　網爆共鳴：想愛自己

北東濕涼一周「豪雨襲2地」　低溫探17度時刻出爐

月薪30K！她還在苦撐「有人放棄年終了嗎」　一票+1：心態撐不住

「低碳上學＋喝鮮奶」行政爆量　老師好忙：越來越像小7店員

神明一早「叫人起床」！宮廟隊伍闖住宅區　敲鑼打鼓片全看怒

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

中華隊「1球員」長到日本人看傻　台人秒懂笑翻：台灣字母哥

台灣棒球越來越好！她喊「好想贏日本」　網感動：防守得很漂亮

行車紀錄器畫面曝光！公車駕駛路口停讓「剛做指差確認就遭追撞」

診所掛號費「漲到500元」！他曝長庚收費嘆：大醫院竟比較便宜

重挑內衣尺寸！她發現新世界「一直想色色」　網爆共鳴：想愛自己

北東濕涼一周「豪雨襲2地」　低溫探17度時刻出爐

月薪30K！她還在苦撐「有人放棄年終了嗎」　一票+1：心態撐不住

「低碳上學＋喝鮮奶」行政爆量　老師好忙：越來越像小7店員

神明一早「叫人起床」！宮廟隊伍闖住宅區　敲鑼打鼓片全看怒

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

石英今舉辦告別式「現場曝光」！　好友送別痛哭：他都會關心我們這些晚輩

石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光

賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

老鷹丹尼爾斯連4場至少6抄截　過去僅有1人達成

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

全場僅丟3局　球王辛納輕取魯德連兩年闖進ATP年終冠軍賽

灰熊主帥用勇士「道德守則」酸他　格林怒嗆閉嘴：父母會以我為榮

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

恭喜！　5生肖2025旺爆

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

快訊／東北風大雨、強風特報齊發！警戒區域曝

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

即／天兔死在台灣上空！身體灰飛煙滅

台日餐廳「停車規劃」對比　Cheap：壽司郎真有社會責任

計程車司機一席話　乘客沉默了

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

冷空氣來了！　明探16℃

李鵠餅店爆酥餅卡蒼蠅！衛生局出手了

更多熱門

相關新聞

「今永曾說台灣比賽像工地！」

「今永曾說台灣比賽像工地！」

世界12強賽台日大戰吸引34,882人進場，台灣球迷驚人的應援聲成為日本隊熱議話題，教練團中的金子誠在賽前會議就提醒球員：「今永昇太分享在台灣比賽時嚇到說像在工地。」

中華戰澳洲　WBSC官網分析戰力

中華戰澳洲　WBSC官網分析戰力

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

紅襪想補輪值　接觸市場兩大左投

紅襪想補輪值　接觸市場兩大左投

創下對戰全職業日本隊最低失分

創下對戰全職業日本隊最低失分

關鍵字：

棒球世界棒球中華隊台日大戰陳傑憲日本胡采蘋Emmy追劇時間

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

恭喜！　5生肖2025旺爆

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面