台灣棒球越來越好！她喊「好想贏日本」　網感動：防守得很漂亮

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

世界棒球12強賽事進行中，中華隊昨（16）日以1比3敗給日本，目前預賽在B組戰績為2勝1敗。許多人都非常關注棒球賽事，財經網美胡采蘋也在臉書上有感而發，說她看完比賽後，覺得「台灣棒球真的是越來越好了！」貼文曝光後，引發網友討論。

胡采蘋昨日在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「今天真的讓人覺得，我們如果沒有那麼多失誤，真的有機會贏日本！」她認為台灣的棒球真的越來越好了，以前大家總高喊好想贏韓國，「現在我們好想贏日本！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋也打趣說道，大巨蛋要不要檢查一下全壘打牆，「看一下有沒有陳晨威跟陳傑憲的人形陷入？」

貼文底下，也掀起網友討論，「持平的說，台灣輸在失誤」、「日本的實力就是大魔王等級，他們就是把自己可以做到的事情做到極致」、「今天真的防守得很漂亮」、「分數能控制在追擊範圍內也是很棒了」、「日本的棒球系統很強大。我們台灣只讓他們拿到3分可以說表現不差」、「限定只有帥哥才能碰牆」。

「台日大戰」相當精彩，雖然中華隊落敗，但台灣隊長陳傑憲繳出雙安及精彩守備，贏得球迷喝采。9局上在得點圈失分危機時，辰己涼介敲出深遠飛球，陳傑憲守備接殺，讓球場氣氛沸騰。

陳傑憲透露，「本能反應先追，跳起來製造這個接殺。自己很開心能為投手守住關鍵一球，否則會失分。因為這球聽到球迷沸騰的聲音，起雞皮疙瘩，沒有聽過這麼震撼的聲音，那個吶喊很有動力，讓我們知道有很大的力量支撐著我們」。