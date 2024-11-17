虎科大辦理工業類科實作競賽　全國38所高工職校爭冠

▲全國工業類科實作競賽致勝關鍵在於成品的精準度，與選手個人技術與穩定度。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國立虎尾科技大學與勞動部勞動力發展署、友嘉集團合作辦理第10屆「全國工業類科實作競賽」，15日於勞動部雲嘉南分署機械館舉行頒獎典禮，首獎獲頒4萬元獎金。集結全國38所高工職校、84位選手參賽，實踐學科專業能力，大展身手。

「全國工業類科實作競賽」今年擴大辦理，在「車床組」及「模具組」之外，另外新增第三職類「電腦輔助機械製圖組」，選手須運用指定繪圖軟體，充分掌握機械零件的功能與結構，以及良好的空間思維能力精準製圖。三組競賽致勝關鍵在於工件成品的精準度，以及選手個人技術與穩定度。

「車床組」首獎由木柵高工奪得，第二、三名則分別由北門農工與員林農工獲得；「模具組」首獎和第三名由新北高工獲得，草屯商工榮獲第二；「電腦輔助機械製圖組」由高雄高工奪下，第二、三名由秀水商工及草屯商工奪得。

▲全國38所高工職校84位好手同場競技，虎科大校長張信良（前排左三）、勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（前排右二）、友嘉實業股份有限公司總經理繆武良（前排左二）到場勉勵。（圖／記者王悉宇翻攝）

虎科大校長張信良表示，競賽不僅提升選手的技術能力，也讓學子從中獲取業界最新需求與技術規格。在車床與模具方面，讓選手感受高精度加工的要求、理解生產流程的嚴謹性，電腦輔助機械製圖則強化立體思維和解決實務問題的能力。透過產官學能量的集結，促進技職教育與台灣工具機產業緊密結合，對未來培養精密工業技術人員極為重要。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，目前機械及模具產業對車銑床人力需求量大，將持續透過競賽及職訓來培育業界人才，訓後可從事模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，5年內薪資逾40K。

友嘉集團總裁朱志洋強調，友嘉集團旗下關係企業分佈海內外，為了培育和企業接軌的技職專業人才，友嘉集團積極投入資源在基礎人才的培育，尤其著重發展技職教育，進而讓學子對工具機產業有深刻了解並充分發揮所學，希望因此帶動並發掘優秀人才。

▲全國工業類科實作競賽邁入第十週年，擴大辦理新增「電腦輔助機械製圖組」。（圖／記者王悉宇翻攝）