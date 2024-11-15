雲林醉男酒瓶砸門「碎玻璃噴嬰」　還闖鄰居家拉人：出來講

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣莿桐鄉一名農姓男子時常酗酒滋事，不僅三番兩次大鬧村莊，破壞鄰居家電，甚至還經常酒後攻擊一戶林姓鄰居，持刀攔車、丟酒瓶砸玻璃門，警方就算依法函送，仍無法約制男子不定時鬧事惡行。警方表示，將加強該地區的巡邏及約制作為，預防類似情形發生，呼籲民眾應理性飲酒，若酒後有失控、暴力及脫序等行為，警方均會強勢執法，依法偵辦。

▲雲林醉漢一喝就鬧事，持刀追鄰居成不定時炸彈。（圖／記者王悉宇翻攝）

民眾提供11月3日監視器畫面顯示，當天下午兩點多，林姓一家人聚在客廳聊天，外頭傳來吵鬧聲，眾人不以為意，卻突然大門玻璃突然被飛來的玻璃瓶砸中，瞬間碎玻璃四濺噴飛，碎玻璃噴向嬰兒床，當時還未滿月的嬰兒也被波及，眾人驚嚇之餘，嬰兒母親趕緊將嬰兒抱進房間。

▲雲林醉漢砸破鄰居玻璃門，玻璃噴濺嬰兒床，未滿月嬰兒嚇得大哭，母親抱緊孩子躲回房間。（圖／記者王悉宇翻攝）

沒想到4天後，11月7日晚間林小姐與姊姊正要開車出門，遠遠看見農男持刀站在車前，嚇得趕緊把車退到家門外，沒想到農男竟狂拉車門，林小姐只能在車內長按喇叭求救，弟弟與父親聽到後，拿著長棍棒衝出來救人，農男拿著水果刀想衝進林家，林父則拿著棍子站門口保護家人。

林先生也說，農男早在3月27日，就帶著朋友想闖進家裡，在家人死命抵住大門後，農男才作罷，但沒受傷所以沒報警，但這種不定時炸彈隨時亂搞，實在令人恐懼。

▲雲林醉漢（黑衣）一喝就鬧事，接近鄰居後突然抬腳踹人。（圖／記者王悉宇翻攝）

對此，斗六警分局說明，有關鄉親遭一名持刀酒醉男子滋事之情形，本分局於11月7日21時許接獲110報案，稱有人持刀滋事，警方立即趕赴到場，將持刀滋事之酒醉農姓男子帶返所內偵辦，並查扣水果刀乙支等涉案證物，全案依恐嚇罪嫌送辦。

▲雲林醉漢一喝就鬧事，時常直接擅闖鄰居家中，拉著人就嗆聲「出來外面講」。（圖／記者王悉宇翻攝）

斗六警分局副分局長馬秋景表示，未來將持續加強該地區的巡邏及約制作為，預防類似情形發生，呼籲民眾應理性飲酒，若酒後有失控、暴力及脫序等行為，警方均會強勢執法，依法偵辦；民眾若遇是類情形，請立即報警處理，由警方依法查辦，以淨化社會治安。

▲雲林醉漢一喝就鬧事，砸破鄰居玻璃門。（圖／記者王悉宇翻攝）