正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

對於昨晚多位網紅臉書粉專遭下架，其中也包含吳淡如等。國民黨立委葛如鈞表示，經過多方聯繫與溝通，今早這些粉專大多數才陸續恢復，但此事已凸顯出數發部在資通安全與打詐機制上的重大缺失。葛如鈞也提出4點檢討，要求數發部立即啟動與第三方單位合作的全面清查，確保「網詐通查網」計畫和預算真正發揮效用，避免再度發生誤下架或更大規模的執行失誤。

昨日深夜，包括吳淡如、股市隱者、不敗教主陳重銘、算利教官楊禮軒、股市駱哥、艾蜜莉-自由之路、權證小哥、股人阿勳、阿格力、林恩如、阮慕驊、麻紗、王董的大盤籌碼、8ZZ、股癌等知名財經網紅粉專，甚至證交所官方帳號均突遭臉書下架，引發網友震驚。

針對此事，葛如鈞提出以下四大分析與建議，呼籲數發部立即展開調查並進行全面檢討，一、疑似「白名單」誤操作成「黑名單」封鎖，多位粉專管理者表示，他們曾於今年六月起接獲數發部「網詐通查網」計畫要求填寫白名單表格，而此次被下架的粉專多數曾參與該計畫。這不禁讓人質疑，是否官方操作失誤，誤將「白名單」粉專納入「黑名單」執行封鎖？此事件需數發部說明清楚並展開內部調查。

二、不透明的法律要求與下架通知，根據網紅提供的資訊，臉書官方信件提到「因收到法律要求，您的內容在台灣被限制存取」。究竟是哪項法律要求導致下架？此法律要求是否由數發部發出，抑或遭詐騙集團或駭客偽造？政府應立即查明真相，澄清內外疑慮，避免民眾與網紅持續恐慌。

三、「快速下架」機制是否存漏洞？數發部聲明雖指出未要求臉書下架，但其與 Meta 的「快速下架」合作機制仍存重大疑慮。該機制是否存有執行疏失？是否有資安漏洞導致誤觸啟動？數發部應公開其內部檢查報告，並邀請第三方專家全面審核。

四、資訊透明化與歷史紀錄公開的重要性，根據數發部「通查網」計畫內容，部門與 Meta 建立快速下架與恢復上架的機制，但相關程序與條件極不透明。政府有責任公開啟動條件、操作流程及歷史紀錄，否則不僅難以贏得民眾信任，更可能在未來重演錯殺事件。

葛如鈞強調，無論是公開質詢或私下溝通，他均多次向數發部指出「網詐通查網」計畫執行上存在問題，建議立即下架伺服器並全面檢討。此外，數發部需立即啟動與第三方單位合作的全面清查，確保「網詐通查網」計畫和預算真正發揮效用，避免再度發生誤下架或更大規模的執行失誤，還給國人一個安全、可信的數位環境。