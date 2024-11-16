　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

對於昨晚多位網紅臉書粉專遭下架，其中也包含吳淡如等。國民黨立委葛如鈞表示，經過多方聯繫與溝通，今早這些粉專大多數才陸續恢復，但此事已凸顯出數發部在資通安全與打詐機制上的重大缺失。葛如鈞也提出4點檢討，要求數發部立即啟動與第三方單位合作的全面清查，確保「網詐通查網」計畫和預算真正發揮效用，避免再度發生誤下架或更大規模的執行失誤。

昨日深夜，包括吳淡如、股市隱者、不敗教主陳重銘、算利教官楊禮軒、股市駱哥、艾蜜莉-自由之路、權證小哥、股人阿勳、阿格力、林恩如、阮慕驊、麻紗、王董的大盤籌碼、8ZZ、股癌等知名財經網紅粉專，甚至證交所官方帳號均突遭臉書下架，引發網友震驚。

針對此事，葛如鈞提出以下四大分析與建議，呼籲數發部立即展開調查並進行全面檢討，一、疑似「白名單」誤操作成「黑名單」封鎖，多位粉專管理者表示，他們曾於今年六月起接獲數發部「網詐通查網」計畫要求填寫白名單表格，而此次被下架的粉專多數曾參與該計畫。這不禁讓人質疑，是否官方操作失誤，誤將「白名單」粉專納入「黑名單」執行封鎖？此事件需數發部說明清楚並展開內部調查。

二、不透明的法律要求與下架通知，根據網紅提供的資訊，臉書官方信件提到「因收到法律要求，您的內容在台灣被限制存取」。究竟是哪項法律要求導致下架？此法律要求是否由數發部發出，抑或遭詐騙集團或駭客偽造？政府應立即查明真相，澄清內外疑慮，避免民眾與網紅持續恐慌。

三、「快速下架」機制是否存漏洞？數發部聲明雖指出未要求臉書下架，但其與 Meta 的「快速下架」合作機制仍存重大疑慮。該機制是否存有執行疏失？是否有資安漏洞導致誤觸啟動？數發部應公開其內部檢查報告，並邀請第三方專家全面審核。

四、資訊透明化與歷史紀錄公開的重要性，根據數發部「通查網」計畫內容，部門與 Meta 建立快速下架與恢復上架的機制，但相關程序與條件極不透明。政府有責任公開啟動條件、操作流程及歷史紀錄，否則不僅難以贏得民眾信任，更可能在未來重演錯殺事件。

葛如鈞強調，無論是公開質詢或私下溝通，他均多次向數發部指出「網詐通查網」計畫執行上存在問題，建議立即下架伺服器並全面檢討。此外，數發部需立即啟動與第三方單位合作的全面清查，確保「網詐通查網」計畫和預算真正發揮效用，避免再度發生誤下架或更大規模的執行失誤，還給國人一個安全、可信的數位環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中華隊連2局上壘卻無功而返　日本仍是1比0
辜仲諒招待吃牛排　慰勞U15、U18中華隊
強颱萬宜、東北季風狂輸水彈「雨量紅爆」　北部降溫再現1字頭
西瓜卡不能搭熊本縣公車及鐵路　創日本首例
12強台日大戰「大巨蛋座位竄出老鼠」　畫面曝光
「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間劈腿、動手內幕全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

北富銀獨董酬金回捐爭議　議員要求限制捐入市府專戶、基金會

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

北富銀獨董酬金回捐爭議　議員要求限制捐入市府專戶、基金會

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

畢書盡遭前任酸：與其賣慘不如思考未來！　怒揭棄養寵物黑幕

LIVE／BLACKPINK Lisa闖天兔專機抵台！　《ETtoday》準時直播接機

不斷更新／中華隊連2局上壘卻無功而返　日本仍是1比0

蔣萬安、盧秀燕「合體」現身12強台日大戰　全力應援不受訪

辜仲諒理事長招待吃牛排　慰勞U15、U18中華隊

守護兒童健康+兒少安全　台大雲林分院蔡政憲獲模範公務員獎

房市「霸王寒流」　50億以上新案縮至8件

234作品參加　北區國稅局「奇幻稅之旅」影片徵件競賽頒獎

狗狗待收容所7個月終於回家　雙手緊抱主人大腿：好想你

強颱萬宜、東北季風狂輸水彈「雨量紅爆」　北部降溫再現1字頭

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

薄瓜瓜情定醫院千金！準岳父、準大舅今公開露面

快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

傳受邀薄瓜瓜婚宴　馬、王辦公室回應

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

柯昱安坦言曾勸黃國昌別加入民眾黨　「看到黨內樣子會受不了」

黨主席仍是柯文哲「支持繼續請假」　黃國昌：柯嘴巴被封難知其想法

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

12強賽攜手新北耶誕城　直播派對今起連3天登場

西部空品亮紅燈　她曝原因「烏薩奇」：週日有機會緩解

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

力挺2050淨零轉型　賴清德宣示：拼到90歲

薄瓜瓜將成宜蘭女婿先健檢　博愛醫院6個字回應

更多熱門

相關新聞

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

台灣多個網路名人臉書15日突遭臉書封鎖，其中包含知名主持人吳淡如等人，引發外界議論，數位發展部再受批評，打詐無效，讓正常網站受害。國民黨立委王鴻薇今日怒批，數發部打詐無效，管理詐騙網站也無效，每年撒幣，數發部存在是最大問號。

網紅粉專突遭封鎖　數發部證實：連夜加班協調臉書處理

網紅粉專突遭封鎖　數發部證實：連夜加班協調臉書處理

在川普前拍板！台積電獲拜登政府2143億補助

在川普前拍板！台積電獲拜登政府2143億補助

技嘉GB200出貨入列　集團總座：明年變數大營收拚雙位數成長

技嘉GB200出貨入列　集團總座：明年變數大營收拚雙位數成長

打詐記者會脫稿演出　高警局長：工作常在我心

打詐記者會脫稿演出　高警局長：工作常在我心

關鍵字：

粉專數發部打詐科技立委資安葛如鈞

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面