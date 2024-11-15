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社會 社會焦點 保障人權

硬要切西瓜！火爆男「車停平交道」跳針飆罵…幾秒後火車來了

記者王悉宇、黃資真／雲林報導

雲林縣斗六市一名王姓男子昨(14日)開車上班，行經平交道時碰上對向黑色轎車「切西瓜」硬要左轉，雙方對峙不下，對向駕駛更直接將車停在平交道上下車理論，最後在一旁保全調解下氣沖沖離去，而不到1分鐘後火車疾駛而過，所幸未造成更嚴重的後果。警方表示，黑車駕駛已違法，將調閱監視器釐清車主身分並製單開罰。

▲▼ 雲林男開車行經平交道時，碰上對向車輛切西瓜執意左轉。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲男子開車行經平交道時，碰上對向車輛切西瓜執意左轉，對方插口袋下車理論。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

畫面中可以看見，王男駕車欲通過平交道，對向黑車卻硬是從前方左轉，險些碰撞，王男傻眼拉下車窗喊「你在切什麼西瓜」，黑車駕駛竟當場將車停在平交道上，下車對著王男跳針吼「你不會開走喔」，雙方因此爆發口角，平交道保全見狀連忙上前調解，最後在王男退讓下，讓黑車先行左轉，但此舉相當危險，若柵欄此時放下、火車通過，恐釀成更嚴重的事故。

王男無奈表示，黑車駕駛下車後就開始連番叫囂，但當時連平交道保全都說不應該直接硬切，後來他擔憂火車不知道何時會通過，保全也請他讓，他才倒車禮讓，期間對方仍不斷飆罵，最後在保全喝斥下才上車離去，沒想到正好不到1分鐘後火車就經過，相當驚險。

▲▼ 雲林男開車行經平交道時，碰上對向車輛切西瓜執意左轉。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

鐵路警察局回應，本案發生在14日上午8時6分，2輛自小客車行經斗六市後庄一平交道，因會車發生僵持對峙引發糾紛，警方接獲台鐵通報，經調閱民眾提供之行車紀錄器影像，查獲黑色自小客車臨時停車於平交道，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎」，處600元以上、1800元以下罰鍰；第54條第3款規定「令對象車輛已有臨時停車於網狀線上」，處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，本分局將調閱平交道監視器影像，釐清上述時間點違規車輛車牌，以查詢違規車主身分，並依違規事實製單舉發。

鐵路警察局呼籲，民眾行經平交道應確實做到停看聽，如於平交道附近發生糾紛，應先將車輛駛離平交道範圍，勿於平交道範圍內停放車輛，以維護行車安全。

▲▼ 雲林男開車行經平交道時，碰上對向車輛切西瓜執意左轉。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

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