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社會 社會焦點 保障人權

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

記者王悉宇、白珈陽／雲林報導

雲林縣北港鎮昨（16）日上午發生一起交通事故，1名70歲蔡姓男子開車行經武德宮附近時，不明原因撞上停等紅燈的女騎士與2名騎腳踏車的少年，豈料肇事者不但沒停車，還往前衝了約100公尺才停下；目擊者說，車禍撞擊力道猛烈，女騎士甚至撞破擋風玻璃、人呈現「倒V」姿勢插進副駕駛座。2單車少年是16歲的雙胞胎，其中1人輕傷，另1人頭部受傷，正在加護病房治療。詳情有待警方進一步釐清。

▲▼ 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲女騎士遭黑色轎車追撞，撞破擋風玻璃、人呈現「倒V」姿勢插進副駕駛座。（圖／記者王悉宇翻攝）

根據監視器畫面顯示，一輛黑色轎車疑在路口處追撞停等紅燈的女騎士、騎腳踏車少年，由於車速疑似不慢，機車後座被撞至變形卡在轎車前保桿位置，女騎士彈飛時撞破轎車擋風玻璃，上半身插進副駕駛座、兩隻腿露在外面；另外2名單車少年中，其中1人被「扛」在車頂一段距離，隨後才摔向路邊，畫面令人怵目驚心。

▲▼ 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲肇事者不但沒停車，還往前衝了約100公尺才停下。（圖／記者王悉宇翻攝）

目擊者在網路PO文指出，他外送完停好機車直接目睹，「機車駕駛人直接插進副駕，只看到兩隻腳朝天像比YA的姿勢，後面還有一位腳踏車被追撞，傷勢嚴重」。也有民眾說，碰撞聲響之大，一度以為是武德宮的煙火炮聲。

警方調查，本案發生在昨日上午11時許，蔡男駕駛沿華勝路往南行駛，不明原因追撞33歲女騎士、以及2名騎腳踏車的吳姓少年（雙胞胎兄弟），女騎士臉部、全身擦挫傷，2少年其中1人傷勢較嚴重，頭部受傷於加護病房治療，另1人輕傷。蔡男經酒測無酒精反應，肇事原因及經過正在釐清中。

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