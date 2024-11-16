提案拿獎金！花蓮永續遊程設計競賽　總獎金高達10萬

▲▼花蓮縣政府舉辦「花蓮永續遊程設計競賽」，總獎金高達10萬元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應永續旅遊，花蓮縣政府舉辦「花蓮永續遊程設計競賽」，總獎金高達10萬元，縣長徐榛蔚邀請民眾與學生踴躍報名參賽，共同打造低碳、永續家園。期望透過深度旅遊讓遊客親身體驗花蓮特色有機生活與當地文化，並將這份情感記憶帶回家鄉，傳遞溫暖故事進入不同城市，實現更具意義的旅行。



永續旅遊被聯合國世界旅遊組織（UNWTO）定義為在考量當前及未來經濟、社會和環境影響的基礎上，滿足旅客、產業、環境及社區需求的旅遊模式。根據2023年Booking.com的調查，約76%的旅客表示願意選擇更具永續性的旅行方式，顯示永續旅遊已成全球觀光業的發展趨勢。



花蓮的山海景緻與人文特色是最大的資產，永續旅遊對大自然、業者、家園環境帶來友好循環，希望透過「花蓮永續（綠色）遊程設計競賽」導入永續理念。參賽者可根據永續管理、文化、社會經濟、環境元素設計出特有的創意遊程，並結合花蓮「慢、精品」觀光特色，打造無負擔、貼近在地的旅遊體驗。





花蓮縣政府觀光處處長余明勲表示，花蓮縣以永續旅遊為核心，結合有機農業、有機生活與有機觀光，打造獨特的旅遊體驗。花蓮的有機生活概念強調「365天的日常」，期望將當地的農業活動與生活方式轉化為深度旅遊體驗，讓遊客融入在地文化、美饌體驗，盡情享受花蓮山里海的美景，愛上這片美麗土地。花蓮面對天然災害展現堅韌的生命力與自癒力，透過轉型再造讓遊客「洄家」，給予旅客美好的情感記憶，也給予遊客培養面對生活挑戰的勇氣與自信。



「花蓮永續（綠色）遊程設計競賽」即日起徵件至113年11月29日下午5時止，參賽者可根據永續旅遊設計框架，展現花蓮的觀光魅力。獎項包括金獎35,000元、銀獎27,000元、銅獎20,000元、優選獎10,000元及佳作獎8,000元，總獎金高達10萬元。

活動簡章請至【花蓮縣政府觀光處官網–最新消息】查詢（網址：https://reurl.cc/qvyLXq）。