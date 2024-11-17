雲林大貨車撞倒電桿墜魚塭側翻！海巡「智慧監視系統」即時救援

▲雲林金湖安檢所附近，一輛貨車不慎撞擊電線桿並駛入魚塭。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林口湖鄉 昨（16）日16時許發生一輛大貨車自撞電桿墜魚塭車禍案，海巡中部分署第四岸巡隊金湖安檢所人員運用「智慧型港區監視系統」，突然發現距安檢所東南方約550公尺處疑有車輛自撞，人員立即整裝馳赴救援，並於警消單位通力合作下救援貨車上2名男子，由口湖消防分隊送往醫院治療。

海巡署中部分署第四岸巡隊說明，昨日下午金湖安檢所人員聽到強大撞擊聲及發現不明火光，旋即運用「智慧型港區監視系統」查察，距安檢所東南方約550公尺處疑有事故發生，即派員攜帶魚雷浮標及長背板等救生裝備前往，抵達現場發現有大貨車撞倒電線竿駛入養殖魚塭，已有1員自行上岸，另1員等待救援。

▲貨車撞擊電線桿並翻覆魚塭。（圖／記者王悉宇翻攝）

因該處地形影響，最後則由口湖消防分隊運用加長型鋁梯架橋順利救援男子脫困，經消防人員初步評估2名男子身體狀況，意識均清楚，惟身上均有擦挫傷，後續由消防隊後送至北港媽祖醫院就醫，此次海巡人員運用科技裝備即時發現意外事故，即通報應處，再次凸顯科技裝備與人力成功結合，未來，海巡將更精進擴展各項科技裝備，以提升勤務效能。

第四岸巡隊呼籲，民眾於港區、岸際若有需要協助之處，本署當全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，若需海巡署協助可撥打海巡118服務專線，海巡人員將竭誠為民服務。

▲貨車不慎撞擊電線桿翻覆魚塭中，經消防人員初步評估2名男子身體狀況，意識均清楚，惟身上均有擦挫傷，後續由消防隊後送至北港媽祖醫院就醫。（圖／記者王悉宇翻攝）