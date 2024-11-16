機械業遠景看好！　產學訓合辦全國工業類科實作競賽覓良才

▲全國工業類科實作競賽14、15日在雲嘉南分署隆重登場，吸引全台84名好手同場競技。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉集團、國立虎尾科技大學合作舉辦「第10屆全國工業類科實作競賽」，吸引38所高中職、84名好手同場競技，歷經二天激烈賽事，15日圓滿落幕。

其中，木柵高工的沈詠宗與新北高工的蔡鎰丞，分別拿下車床組與模具組冠軍，他們不畏辛苦日練12小時，欣慰堅持終於換來甜美果實，更有信心挑戰國手選拔，盼能進軍國際，再現台灣之光。

「全國工業類科實作競賽」透過產學訓三方合作，結合理論與實務弭平學用落差，並聚焦產業需求，優秀人才能無縫接軌，達到業界舉才目的。今年適逢10周年擴大舉辦，分為車床組、模具組及電腦輔助機械製圖組，車床、模具需運用各種刀具製作賽事指定零件，尺寸精準度是勝負關鍵，相當考驗個人技術；電腦輔助機械製圖，著重正確率與完成度，時間是一大挑戰，競爭都相當激烈。



賽果出爐，各組冠軍分別為「車床組」沈詠宗、「模具組」蔡鎰丞及「電腦輔助機械製圖組」陳柏霖，均獲4萬元獎金。由雲嘉南分署長劉邦棟、友嘉集團總經理繆武良、虎尾科技大學校長張信良等來賓親自頒發獎座，一一恭賀獲獎選手。

17歲的沈詠宗就讀台北市立木柵高工機械科，他今年7月甫拿下全國技能競賽「工業機械」職類銀牌，又接續挑戰車床組全國賽，「學不進則退！這次參賽是想知道自己程度到哪裡」他說，不敢鬆懈，每天練12小時，持續精進技術，克服車刀研磨及尺寸間問題，如願奪冠，感謝學校老師平時的指導與陪伴，更有信心迎戰明年的國手選拔競賽。

新北高工模具科的蔡鎰丞同樣17歲，他認為，每一個比賽都是磨練技術的養分，每一次上場都是修練！過去常因太粗心，尺寸公差太大、誤差多，幾度想放棄，好在指導老師及時給予技術上的指正，更成為他心靈上最大支柱，很慶幸不負眾望拿下第一，希望未來能挺進全國技能競賽奪牌，朝國手之路邁進。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，機械是工業之母，鼓勵各位一步一腳印把基礎學好，未來會持續辦理相關競賽，讓莘莘學子們有個發光的舞台。友嘉集團總經理繆武良也提到，機械業是可以做到退休的，未來產業還是很需要這些人才。虎尾科技大學校長張信良則指出，能參加這個競賽，不論輸贏都是箇中翹楚，機械產業越陳越香，未來是可以期待的。