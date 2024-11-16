教室版SOD！少女「伸腳磨蹭」男同學下體　老師勸導反遭投訴

▲南韓一名女老師發現2名男女學生有親密接觸，私下勸導後，反遭家長投訴。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

南韓一名高中女老師近日在網路論壇發文抱怨，在學校看到學生進行過度的曖昧親密行為，沒想到出手制止卻反遭家長投訴。她表示，自己看到一名女學生伸腳磨蹭男同學的下體挑逗對方，震驚不已的她便私下警告兩人，進行勸阻，誰知事後卻接到男方家長反控老師的行為過當。

根據韓媒報導，女老師指出，自己是男學生的班導師，有一次她看見一名男學生和一名女學生在教室裡自習，然而看似專心讀書的兩人，卻被她發現做出詭異舉動。她透過窗戶看見女學生大膽地用腳磨蹭男學生下體，讓她震驚不已。

她理解學生們在這個年紀會對異性感到好奇，因此不願意把事情鬧大，決定私下與兩人溝通，並希望兩人能停止這種行為。她強調，這名男學生平時是表現良好的模範生，而在教室內做出這種脫序行為，與他過去的好學生形象形成強烈對比。

女老師怎樣也想不到，幾天後她卻接到一通男學生家長的電話，家長先是大讚自家孩子優秀，隨後反過來批評女老師的行為過當，甚至威脅她，如果小孩因此出了什麼事，要她負責。

女教師錯愕表示，「現在當老師真的太難了。」她認為，學生們即使犯錯也毫無悔意，家長的態度也讓人不敢恭維，讓老師壓力倍增。而這起事件也不禁讓她懷疑，以後如果再遇到類似情況，是否應該視而不見。