元智大學攜手中強光電　培育光電與管理人才成效卓越

▲中強光電企業書院舉辦光電專題成果發表競賽榮獲第一名的團隊。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學與中強光電攜手成立「中強光電企業書院」，開辦二年期間，採雙軌模式進行人才培育，包括暑期實習競賽和光電專題研究等，提供學生理論結合實務的寶貴機會。在今年暑期實習中，管理學院學生陳奕蓁和范紫璿脫穎而出，獲得中光電的聘用，展現出企業書院計畫的卓越成效。

▲元智學生到中強光電企業參訪，近距離體驗光電產業先進的技術。（圖／元智提供）

元智大學企業書院光電學程主任張志豪11日表示，中強光電提供豐富的學習資源，讓學生透過專題研究課程將所學理論應用於真實工作情境中，鍛煉解決問題的能力，同時深入掌握產業趨勢。企業書院管理學程主任吳相勳指出，未來將持續擴大與中強光電的合作規模，提供更豐富的資源與多層次學習機會，以滿足企業對人才的多樣化需求，幫助學生在競爭激烈的職場中脫穎而出。

在企業書院引介下，陳奕蓁透過實習快速掌握了背光技術和市場趨勢，她表示，暑期的實習經驗讓她從課堂案例的多元思維拓展到實務中應用，最終受聘於中光電。范紫璿也分享道，實習過程中，她透過部門輪調體驗不同職能，並受惠於中強光電提供的跨領域挑戰機會，畢業後順利入職中光電。

中強光電企業書院第一屆指導長、執行副總林曉菁表示，中強光電十分重視企業對社會的影響力，我們很樂意提供學習成長機會給在校同學，成為職涯領路人。元智企業書院招收大二以上學生，除盡早與企業接軌外，更提供獎助學金與實習薪資，讓同學無後顧之憂專注學習。

兩大學程首次嘗試多樣化創新設計，中強光電除指派資深主管與同學分享實務，更安排Z世代同仁擔任mentor，透過企業個案、技術專題、企業參訪與實習等設計，量身訂做最接地氣的產學合作模式。期許同學持續探索自我、拓展視野，提早儲備未來邁入職場之能力與態度。