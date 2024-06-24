女大生慘了！「守宮放醬料碟」壽司郎擬告　元智大學3點聲明回應

▲元智大學女大生將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上。（圖／翻攝Dcard）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園元智大學一名女大生日前帶著自己飼養的「寵物守宮」到壽司郎用餐，還將守宮放在醬料碟上，並上傳IG限時動態，照片被轉發到Dcard後，引發網友群起砲轟。壽司郎對此也發出聲明，表示不排除採取法律途徑究責。元智大學今天(24日)也做出3點聲明回應，表示如若屬實，將要求學生向受害商家致歉，並依校規處置。

社群平台Dcard日前出現一篇文章，有網友轉發一名元智女大生IG限動，只見女大生前往壽司郎用餐，還將寵物守宮直接放在醬料碟上，並在旁寫下「壽司胖胖包」。畫面曝光後立即引起網友砲轟，直呼「非常噁心」、「這樣很不衛生」、「盤子要是沒洗乾淨怎麼辦？」「去餐廳怎麼可以把寵物放出來？」「跟之前的日本屁孩有87%像！」

對此，台灣壽司郎今(24日)透過臉書發布聲明回應，表示該消費者行為已經引發衛生疑慮，造成公司聲譽受損，各分店已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全，後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

元智大學稍早也發布3點聲明：

有關媒體新聞報導，學生於校外知名餐廳用餐，因個人用餐行為導致引發食安疑慮，造成民眾不便一事，本校聲明如下：

1.元智大學一向辦學嚴謹，重視學生的品德教育及衛生安全教育，如接獲新聞報導或民眾投訴，皆秉持公平、公正之原則審慎處理。

2.本校學生在校外如有違反新聞報導所述事件，將依校規處置，並要求學生向受害商家致歉。

3.元智大學會持續加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。