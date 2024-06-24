　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生慘了！「守宮放醬料碟」壽司郎擬告　元智大學3點聲明回應

▲▼元智大學女大生將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上。（圖／翻攝Dcard）

▲元智大學女大生將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上。（圖／翻攝Dcard）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園元智大學一名女大生日前帶著自己飼養的「寵物守宮」到壽司郎用餐，還將守宮放在醬料碟上，並上傳IG限時動態，照片被轉發到Dcard後，引發網友群起砲轟。壽司郎對此也發出聲明，表示不排除採取法律途徑究責。元智大學今天(24日)也做出3點聲明回應，表示如若屬實，將要求學生向受害商家致歉，並依校規處置。

社群平台Dcard日前出現一篇文章，有網友轉發一名元智女大生IG限動，只見女大生前往壽司郎用餐，還將寵物守宮直接放在醬料碟上，並在旁寫下「壽司胖胖包」。畫面曝光後立即引起網友砲轟，直呼「非常噁心」、「這樣很不衛生」、「盤子要是沒洗乾淨怎麼辦？」「去餐廳怎麼可以把寵物放出來？」「跟之前的日本屁孩有87%像！」

對此，台灣壽司郎今(24日)透過臉書發布聲明回應，表示該消費者行為已經引發衛生疑慮，造成公司聲譽受損，各分店已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全，後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

元智大學稍早也發布3點聲明：

有關媒體新聞報導，學生於校外知名餐廳用餐，因個人用餐行為導致引發食安疑慮，造成民眾不便一事，本校聲明如下：

1.元智大學一向辦學嚴謹，重視學生的品德教育及衛生安全教育，如接獲新聞報導或民眾投訴，皆秉持公平、公正之原則審慎處理。

2.本校學生在校外如有違反新聞報導所述事件，將依校規處置，並要求學生向受害商家致歉。

3.元智大學會持續加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。

ET快訊
熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　史上第4高
中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　畫面曝光
台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房
加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看
熱島效應都市變乾　「一根金箍棒插北市」雨往山區集中
新竹停車場大火　60部機車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

快訊／彰北運動中心驚傳溺水！83歲翁沉池底沒動作...命危送醫

免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

市值9億！雄檢查獲近1公噸走私K他命　可供300萬人吸食

假交易包裝2億借款　台開前董座邱復生涉財報不實遭約談

女病患白內障手術沒改善　轉診驚見「左眼沒水晶體」怒告醫師

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

快訊／彰北運動中心驚傳溺水！83歲翁沉池底沒動作...命危送醫

免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

市值9億！雄檢查獲近1公噸走私K他命　可供300萬人吸食

假交易包裝2億借款　台開前董座邱復生涉財報不實遭約談

女病患白內障手術沒改善　轉診驚見「左眼沒水晶體」怒告醫師

明天14縣市防高溫！全台悶熱「南部紫爆」　午後雷雨轟2地

應援曲被批難聽！啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬：不然我唱？　網急喊母湯

熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　達史上第4高

曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事

台積電股價創新高　南科預售案成交單價首飆5字頭

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

頭髮出油不尷尬！夏季3款整髮神器　一秒清爽飄香氣

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

台灣大成為巴黎奧運中華代表團合作夥伴　郭婞淳、楊勇緯等８家族成員熱血獻唱戰歌《Never Give Up》

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

社會熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　驚悚影片曝！

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

即／淡水41樓摩天社區火警　警消急出動救援

即／台中七期31層豪宅建案竄火　11F燒穿看板

慟！永和30歲警堤防踩空墜5米地面喪命

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

獨／中午突傳巨響！台中男從13F墜落亡

更多熱門

相關新聞

被黃仁勳點名！　私大到印度招生

被黃仁勳點名！　私大到印度招生

前教育部長潘文忠4月在立法院專案報告時指出，大一新生人數預估在2028年時只剩下15.7萬人，屆時8成學生都可就讀公立大學，私大將面臨極大的招生壓力。為求生存，私校使出渾身解數，有地展開科系整併、公私併或尋求財團奧援，有的另闢財源賣起鮮乳牛奶冰冰品及化妝品，有的乾脆到印度及巴基斯坦招生，期盼在少子化海嘯中倖存。

即／國3北龍潭段2車追撞！占外線車道回堵6K

即／國3北龍潭段2車追撞！占外線車道回堵6K

存200萬頭期款　想買新莊2房超絕望！網曝1地有機會

存200萬頭期款　想買新莊2房超絕望！網曝1地有機會

桃園閩南文化論壇　李豐楙肯定推動土地公文化

桃園閩南文化論壇　李豐楙肯定推動土地公文化

大華國小單車環島　看見陪騎父母愛的鼓勵

大華國小單車環島　看見陪騎父母愛的鼓勵

關鍵字：

桃園守宮女大生壽司郎元智大學醬料碟

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面