　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

元智大學企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才、外籍生想留台就業

▲元智大學企業徵才博覽會

▲元智大學企業徵才博覽會。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學20日在校園內舉辦秋季企業徵才博覽會，吸引眾多知名企業和學生熱烈參與。台積電、輝能科技、泰金寶電通、永光化學等11家業界龍頭齊聚一堂，共釋出2500個職缺，涵蓋科技、製造、金融、服務等多個領域，為學生提供了多樣化的職涯發展機會。

▲元智大學企業徵才博覽會

▲元智印度生翰儒希望能留在台灣工作。（圖／元智提供）

來自科技業的招聘經理分享道，元智學生在學術與實務能力上取得了良好平衡，不僅專業能力扎實，還展現出卓越的溝通與協作能力。他表示，這次徵才博覽會讓他們發現了不少潛在的優秀人才，期待未來有更多合作機會。

就讀經營管理碩士班的印度外籍生翰儒也參加了徵才面試活動，他對活動的安排表示非常滿意，並希望能留在台灣工作。另名資管系黃姓同學表示，這次的徵才活動讓他對未來的職涯規劃有了更明確的方向，也增強了他即將進入職場的信心。除了企業徵才外，校方還精心安排了一系列職涯講座，如益勵講堂，並提供履歷撰寫、面試技巧等求職輔導，幫助學生更好地準備進入職場；

元智大學學務長劉俞志表示，此次博覽會搭建了企業與學生之間的橋樑，企業近距離接觸到元智大學的優秀人才，學生則有機會了解各行業的實際職場需求，為未來職涯鋪路。

ET快訊
YouTube榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看
金阿波羅董座捲入黎巴嫩爆炸案　最新調查進度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智大學企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才、外籍生想留台就業

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任景福宮、慈護宮兩大宮廟主委

南投縣首家設失智症專區長照機構大樓　於全縣最老鹿谷鄉動土興建

鹿谷鄉幸福巴士2.0交通服務啟動　10／30前試營運供免費預約搭乘

職場倦怠、人際關係讓銀髮族好焦慮　南投縣辦尋回工作幸福感講座

台化、南亞及台塑在地回饋　孫翠鳳領銜演出「劍神呂洞賓」

台東替代役備役演訓召集　強化救護備援能量

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展　陳亭妃、陳怡珍專程參觀畫作

成大青年社遠到台東　為植物人募集愛心發票

臨震不亂　南消三大隊進行全民防災演練！

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛躺車道　遭後車輾爆頭慘死

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

一家人遊台中租車驚見20萬現金　旅遊首站衝警局！25歲失主現身

元智大學企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才、外籍生想留台就業

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任景福宮、慈護宮兩大宮廟主委

南投縣首家設失智症專區長照機構大樓　於全縣最老鹿谷鄉動土興建

鹿谷鄉幸福巴士2.0交通服務啟動　10／30前試營運供免費預約搭乘

職場倦怠、人際關係讓銀髮族好焦慮　南投縣辦尋回工作幸福感講座

台化、南亞及台塑在地回饋　孫翠鳳領銜演出「劍神呂洞賓」

台東替代役備役演訓召集　強化救護備援能量

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展　陳亭妃、陳怡珍專程參觀畫作

成大青年社遠到台東　為植物人募集愛心發票

臨震不亂　南消三大隊進行全民防災演練！

什麼科系被誤會「讀了就很賺錢」　眾人點名2系：國考難還不一定賺

最近頭皮出油、落髮多？營養師教你「吃對食物」改善超有感

「理解廢死但無法支持」　王婉諭：4條件才能相信國家有訴請極刑外選擇

日本船員深夜落海！沒穿救生衣「太平洋立泳5小時」奇蹟獲救

真人版《航海王》喬巴曝光了！「毛絨絨Q萌背影」5秒爆擊眾粉絲

Audi「A8 S line黑化版」正式登台！專屬套件上身運動感加倍

磨合期情侶必看！3個舉動「一秒回到熱戀」　貼心小紙條超加溫

渣夫敗光2000萬！拿妻子錢在外養3女　還花月薪23萬招「生活秘書」

中秋節後「家中剩一堆月餅柚子」　人妻曝最終解方：聚餐玩遊戲

周日迎秋分「1杯水開運」！　命理師揭4大禁忌

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

不認同憲法法庭判決！律師：實質廢死

元智企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才

台化、南亞及台塑贊助明華園演出

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

南消三大隊進行全民防災演練！

南投縣首家設失智症專區長照機構於鹿谷鄉動土興建

台鹽召開董事會推選丁彥哲出任新任董事長

鹿谷鄉幸福巴士2.0交通服務啟動

南投縣9／27為銀髮族辦理尋回工作幸福感講座

替代役備役演訓召集　強化救護備援能量

成大青年社遠到台東　為植物人募集愛心發票

100換200　花蓮金針農好市集抽紅包週末登場

更多熱門

相關新聞

天晟醫院、元智大學締結簽約　培育護理專才

天晟醫院、元智大學締結簽約　培育護理專才

國內護理師長期缺工、人力嚴重不足，造成近年護病比過高，天晟醫院與元智大學10日舉辦「護理公費生培育方案」簽約儀式暨聯誼餐敘，不但開放就學名額，更釋出獎助金、保障就業機會，雙方共同培育優秀護理專才、緩解人力缺荒。

元智推「量子AI教育」大一必修　大同大學研發金耳朵助音響檢測

元智推「量子AI教育」大一必修　大同大學研發金耳朵助音響檢測

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

被黃仁勳點名！　私大到印度招生

被黃仁勳點名！　私大到印度招生

關鍵字：

元智大學企業徵才博覽會

讀者迴響

熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術

劉芒消失9個月結婚了！

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

加國廚師售1200自殺工具包！紐西蘭現第5死

低壓水彈擊全台「明晚到周日雨最猛」　熱帶系統掃過北部海面

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

死囚上訴若翻案將獲釋　法務部發聲了

許家蓓癌逝　吳沛憶：要牽著妳的手交給菩薩了

陳喬恩婚禮賓客名單曝光！　七朵花合體當伴娘

狠愛演拆夥4年　老粉喊「他是最大贏家」

YTR安森車禍重創後14天現況好轉！

更多

最夯影音

更多

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面