元智大學企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才、外籍生想留台就業

▲元智大學企業徵才博覽會。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學20日在校園內舉辦秋季企業徵才博覽會，吸引眾多知名企業和學生熱烈參與。台積電、輝能科技、泰金寶電通、永光化學等11家業界龍頭齊聚一堂，共釋出2500個職缺，涵蓋科技、製造、金融、服務等多個領域，為學生提供了多樣化的職涯發展機會。

▲元智印度生翰儒希望能留在台灣工作。（圖／元智提供）

來自科技業的招聘經理分享道，元智學生在學術與實務能力上取得了良好平衡，不僅專業能力扎實，還展現出卓越的溝通與協作能力。他表示，這次徵才博覽會讓他們發現了不少潛在的優秀人才，期待未來有更多合作機會。

就讀經營管理碩士班的印度外籍生翰儒也參加了徵才面試活動，他對活動的安排表示非常滿意，並希望能留在台灣工作。另名資管系黃姓同學表示，這次的徵才活動讓他對未來的職涯規劃有了更明確的方向，也增強了他即將進入職場的信心。除了企業徵才外，校方還精心安排了一系列職涯講座，如益勵講堂，並提供履歷撰寫、面試技巧等求職輔導，幫助學生更好地準備進入職場；

元智大學學務長劉俞志表示，此次博覽會搭建了企業與學生之間的橋樑，企業近距離接觸到元智大學的優秀人才，學生則有機會了解各行業的實際職場需求，為未來職涯鋪路。