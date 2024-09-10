天晟醫院、元智大學締結簽約　培育護理專才4年獎助金逾620萬

▲天晟醫院、元智大學締結簽約，培育護理專才。（圖／天晟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內護理師長期缺工、人力嚴重不足，造成近年護病比過高，天晟醫院與元智大學10日舉辦「護理公費生培育方案」簽約儀式暨聯誼餐敘，不但開放就學名額，更釋出獎助金、保障就業機會，雙方共同培育優秀護理專才、緩解人力缺荒。

天成醫療體系創辦人張育美表示，「天成自開業以來，對護理同仁向來都很重視，過往立委任期也會慶祝護師節、感謝第一線護理師的辛勞，會期中也爭取防疫、三班輪值津貼等，這次能與元智大學共同培育護理公費生，實屬榮幸，期待未來會有更多企業、學術交流與合作機會。」





元智大學今年首度設立護理學系、成立醫護學院籌備處，培養具備創新、創業能力的智慧護理師以及國際醫療護理師，與天成醫療體系近年致力發展、打造Ai智慧醫院的理念相合，雙方合作不但具備地理優勢，強強聯手也能重啟企業大學相關計畫。

元智大學廖慶榮校長也提到，「護理學系今年第一次招生即滿招，學校培育學生，還需高品質的醫療院所進行實務合作，很感謝天成提供這麼好的機會，並擁有醫療科技、智慧化的軟硬體設備，讓學生未來就業、職涯發展能更順利接軌。」





此次護理公費生獎助名額為10名，每名學員最高獎助62萬元之獎助金（大學第一年獎助12萬元、第二年獎助14萬元、第三年獎助16萬元、第四年獎助18萬元、在學期間優異獎金2萬元），10名學生合計最高620萬元。



元智大學醫護學院目前設有護理學系學士班及醫學研究所碩士班，未來將持續增設醫療照護相關學系與研究所，逐步架構成一個能提供完整醫學與護理學教育、引領激發跨領域的智能科技思維，並將智慧醫療實踐於全人照護理念的新世代醫護學院。



台灣在高齡社會、少子化趨勢下，加上疾病型態的轉變，長照端人力需求劇增，天成醫療體系是南桃園規模最大的私人醫療體系，旗下更有金色年代多家長照機構的龐大資源，天晟醫院院長鄭貴麟表示，「此次能促成合作，實屬意義非凡，下一步，雙方能往ESG方面連結發展，共同打造更好的前景與未來。」