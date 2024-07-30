元智推「量子AI教育」大一必修　大同大學研發金耳朵助音響檢測

▲元智大學首創量子AI教育，培養高素質科技人才。（圖／元智大學提供）

記者許敏溶／台北報導

元智大學今（30日）宣布，從113學期起，將量子概念運用在課程中，全校大一程式語言除了教授AI運算思維及運用生成式AI外，並導入量子概念，工程類大二至大四學生將修習量子力學，且工程類大二至大四生若對量子感興趣，還能修讀元智大學與台積電合作的元件整合學程，希望透過紮實課程規畫，引領量子AI教育，培養高素質科技人才。

元智大學教務長謝建興表示，目前AI研究與應用最大的瓶頸就是速度不夠快且非常耗能。為解決此問題，元智首先推出讓學生瞭解量子的基本概念及其應用的潛力，作為未來無縫接軌將量子原理應用於AI的各項領域中。

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而量子力學是物理學的基本理論，計算速度比傳統計算快，且可同時處理大量信息，其操作較不消耗能量是屬於綠能產業，高效並行處理加快問題解決速度。

謝建興指出，元智從2016年起推行新雙語程式課程，各學院大一課程中都必修程式語言，電通、資訊與工程相關學院將AI方面的知識應用於課程中，或讓學生利用2至4周時間，進行自主學習AI專題，提升學生AI運用技能，讓學生具備應對未來數位化社會的能力。且元智目前已成立量子研究群，歡迎有興趣的業者，共同參與研究並培養優秀的量子工程人才。

元智大學將利用既有基礎，將各種量子概念與應用融入課程中。謝建興說明，大一程式語言將導入量子概念，工程類大二至大四的學生，若對於量子有興趣，除了修習該系的專業量子課程外，可修元智與台積電合作的元件整合學程，如半導體物理、量子力學、固態物理及其應用課程。台積電學程相當重視學生量子基本概念，因為這是瞭解半導體行為的基礎，在元件已進入奈米尺度的今天，量子效應會影響元件功能。

此外，大同大學今天也公布AI研發成果。過去大都透過人工來檢測音響喇叭品質，這些人被稱為「金耳朵」，需長時間訓練，但測試系統發出訊號刺激，容易造成身心俱疲的職業傷害，除了誤判，離職率更居高不下。

大同大學資工系講座教授許超雲帶領的師生團隊，利用AI人工智慧檢測音響喇叭（揚聲器）品質發展出「AI金耳朵」系統，準確率高達98%，大幅降低人工檢測造成職業傷害，而以AI取代聽音辨聲的人力，成了名符其實的「金耳朵」。

大同大學說明，這套「AI金耳朵」系統，透過AI機器學習，找出喇叭良品與不良品之間的特徵差異，並建立一套可靠的品質檢測系統，包含資料收集、模型訓練、模型更新的測試系統，機械手臂把音響喇叭夾到隔音間裡面，由麥克風進行收音，AI系統可以讀出是否為不良品，達到「時間短、成本低、零傷害」的品質控管。

▲大同大學許超雲教授帶領團隊投入AI應用，成功開發出「AI金耳朵」系統。（圖／大同大學提供）