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女大生將「守宮放醬料盤」　桃園衛生局：壽司店應有管制措施

▲女大生將「守宮放在醬料盤」，引發熱議

▲女大生將「守宮放在醬料盤」引發熱議。（圖／翻攝自Dcard）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園元智大學一名女大生，日前帶著自己飼養的寵物「守宮」到壽司店用餐，卻將牠放在「醬料碟」上，還上傳IG限時動態，引發熱議！對此，壽司郎發出聲明稿，表示不排除採取法律途徑追究責任；元智大學也發布3點聲明，強調將依校規處置，並要求學生向受害商家致歉後，市府衛生局也做出下列回應：

桃園市衛生局表示，針對消費者私帶寵物進入壽司店內用餐，並將寵物放置醬料盤上，衛生局呼籲食品業者若發現消費者攜帶寵物進入店內用餐，依據食品良好衛生規範準則應有管制措施，若經查獲未依規定，會要求業者限期改正，屆期未改善，可依食安法第44條裁罰業者6萬元以上罰緩。

社群平台Dcard日前出現一篇文章，有網友轉發一名元智女大生IG限動，該女大生前往壽司郎用餐，竟將寵物守宮直接放在醬料碟上，並在旁寫下「壽司胖胖包」。

畫面曝光後，引起網友重批，直呼「非常噁心」、「這樣很不衛生」、「盤子要是沒洗乾淨怎麼辦？」「去餐廳怎麼可以把寵物放出來？」「跟之前的日本屁孩有87%像！」此一情事，台灣壽司郎和元智大學相繼做出回應後，市府衛生局也表示，消費者私帶寵物進入壽司店內用餐，並將寵物放置醬料盤上，依規定業者應有管制措施，若經查獲未依規定，會要求業者限期改正，屆期未改善，可依食安法第44條裁罰業者6萬元以上罰緩。

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