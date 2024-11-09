「兩岸漢字文化藝術節」桃園登場　張善政推崇漢字之美

▲張善政出席「兩岸漢字文化藝術節」，鼓勵民眾在習慣使用3C產品之餘，有機會也要多多提筆寫字。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由「中華文化永續發展基金會」主辦的「兩岸漢字文化藝術節」，9日於桃園展演中心登場，開幕活動現場包含中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、桃園市長張善政及其夫人、桃園市文化局長邱正生、華梵大學校長李天任等多位貴賓，以及跨世代的書法家、篆刻家均到場共襄盛舉。

▲中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄在致詞時表示此次展覽加入了青少年創作者的作品，象徵書法篆刻藝術的傳承。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

以「三國」為主題創作的200件兩岸名家作品難得齊聚，使得開幕首日便吸引大批民眾入場欣賞。「兩岸漢字藝術節，已經邁入第14屆，過去幾年雖受疫情影響，但兩岸交流的腳步卻從未停下。」劉兆玄董事長表示，今年的展覽以深受人們喜愛的三國故事為核心，相信在許多作品中都能看到「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄」、「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」等耳熟能詳的詩詞，參觀的民眾不僅能親眼目睹書法及篆刻之美，還能延伸回味記憶中的三國英雄，樂趣十足。

張善政市長也對「兩岸漢字文化藝術節」選擇在桃園舉辦表示歡迎，他本人對於文字的書寫仍抱有情懷及堅持，不僅在出席各大活動時會特別用心簽名，審批公文時即使只簽「如擬」兩字，也會盡量把字寫端正，不滿意的話還會塗掉重寫。

▲「漢字青春：青‧少年漢字藝術創作展」入選者頒獎。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

張市長期待市民在展覽期間多多造訪參觀，也希望後續會有更多書法與中華文化相關的展覽活動能夠來到桃園舉辦。今年的「兩岸漢字文化藝術節」還有一個特殊的亮點，就是首度邀請青少年漢字藝術創作家共同參展，以12至25歲的年輕人為主角，邀請兩岸青年學子共同參與，台灣作品來自公開徵選，精選60件不分類別的優秀作品，大陸則提供40件，共100件作品聯展。

▲「兩岸漢字文化藝術節」開幕首日即吸引許多民眾入場參觀。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

「兩岸漢字文化藝術節」是2010年由中華文化總會與大陸中國藝術研究院共同發起、輪流舉辦的活動，今年原本也邀請了中國藝術院院長周慶富帶領大陸藝術家們來台親臨開幕儀式，可惜因故未能成行，但周院長仍特別錄製了一段影片祝賀活動順利進行，同時也期許兩岸接下來能有更多文化層面的交流。

開幕日除了靜態展覽之外，主辦方還安排了「漢字藝術嘉年華」、「大地揮毫」、「兩岸名家論壇」等精彩的系列活動，讓大小朋友可以一起飽覽漢字之美。此外，「兩岸名家書法篆刻展」及「青少年漢字藝術創作展」之中的兩岸珍貴書篆作品，將展出到12月3日止，有興趣的民眾敬請把握時間前往參訪。