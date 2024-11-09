　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「兩岸漢字文化藝術節」桃園登場　張善政推崇漢字之美

▲「兩岸漢字文化藝術節」張善政推崇漢字之美

▲張善政出席「兩岸漢字文化藝術節」，鼓勵民眾在習慣使用3C產品之餘，有機會也要多多提筆寫字。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由「中華文化永續發展基金會」主辦的「兩岸漢字文化藝術節」，9日於桃園展演中心登場，開幕活動現場包含中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、桃園市長張善政及其夫人、桃園市文化局長邱正生、華梵大學校長李天任等多位貴賓，以及跨世代的書法家、篆刻家均到場共襄盛舉。

▲「兩岸漢字文化藝術節」張善政推崇漢字之美

▲中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄在致詞時表示此次展覽加入了青少年創作者的作品，象徵書法篆刻藝術的傳承。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

以「三國」為主題創作的200件兩岸名家作品難得齊聚，使得開幕首日便吸引大批民眾入場欣賞。「兩岸漢字藝術節，已經邁入第14屆，過去幾年雖受疫情影響，但兩岸交流的腳步卻從未停下。」劉兆玄董事長表示，今年的展覽以深受人們喜愛的三國故事為核心，相信在許多作品中都能看到「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄」、「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」等耳熟能詳的詩詞，參觀的民眾不僅能親眼目睹書法及篆刻之美，還能延伸回味記憶中的三國英雄，樂趣十足。

張善政市長也對「兩岸漢字文化藝術節」選擇在桃園舉辦表示歡迎，他本人對於文字的書寫仍抱有情懷及堅持，不僅在出席各大活動時會特別用心簽名，審批公文時即使只簽「如擬」兩字，也會盡量把字寫端正，不滿意的話還會塗掉重寫。

▲「兩岸漢字文化藝術節」張善政推崇漢字之美

▲「漢字青春：青‧少年漢字藝術創作展」入選者頒獎。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

張市長期待市民在展覽期間多多造訪參觀，也希望後續會有更多書法與中華文化相關的展覽活動能夠來到桃園舉辦。今年的「兩岸漢字文化藝術節」還有一個特殊的亮點，就是首度邀請青少年漢字藝術創作家共同參展，以12至25歲的年輕人為主角，邀請兩岸青年學子共同參與，台灣作品來自公開徵選，精選60件不分類別的優秀作品，大陸則提供40件，共100件作品聯展。▲「兩岸漢字文化藝術節」張善政推崇漢字之美

▲「兩岸漢字文化藝術節」開幕首日即吸引許多民眾入場參觀。（圖／中華文化永續發展基金會提供）

「兩岸漢字文化藝術節」是2010年由中華文化總會與大陸中國藝術研究院共同發起、輪流舉辦的活動，今年原本也邀請了中國藝術院院長周慶富帶領大陸藝術家們來台親臨開幕儀式，可惜因故未能成行，但周院長仍特別錄製了一段影片祝賀活動順利進行，同時也期許兩岸接下來能有更多文化層面的交流。

開幕日除了靜態展覽之外，主辦方還安排了「漢字藝術嘉年華」、「大地揮毫」、「兩岸名家論壇」等精彩的系列活動，讓大小朋友可以一起飽覽漢字之美。此外，「兩岸名家書法篆刻展」及「青少年漢字藝術創作展」之中的兩岸珍貴書篆作品，將展出到12月3日止，有興趣的民眾敬請把握時間前往參訪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下波東北季風趕路中「北東轉濕涼」　3颱列隊「天兔颱風可能加入
快訊／高雄死亡車禍！騎士不治
北漂女碩士工作不順「捷運持刀砍人」！　剛被辭退就行兇
男友排隊「7小時不吃不喝」買八曜和茶　妹子感動喊：對的人
古林睿煬請吃麻辣鍋　韓國先發最愛油條：好吃！
日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024國際觀鳥馬拉松振翅開賽　日本出水市跨海共襄盛舉！

台東數位科技教育學習成果展　點燃教育創新熱潮

台南首創智慧海灘成果發表　智慧科技守護海域遊憩安全

失智症≠單純健忘！基隆Podcast分享3步驟預防

重視生命教育延續愛的循環　成醫辦世界安寧日紀念活動

雲林縣府攜手產學界推淨零公正轉型　促進社經與環境均衡發展

「兩岸漢字文化藝術節」桃園登場　張善政推崇漢字之美

台東好米收冬祭　祈福祭典11／9池上鄉福德宮登場

參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會　張麗善：接軌世界數位潮流

不敵強風　台東打卡熱點愛心掉落

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

【泰格與雪兒】女校的男老師

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

男友跟英短貓玩施魔法遊戲　牠配合伸展貓掌萌翻網友❤

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

2024國際觀鳥馬拉松振翅開賽　日本出水市跨海共襄盛舉！

台東數位科技教育學習成果展　點燃教育創新熱潮

台南首創智慧海灘成果發表　智慧科技守護海域遊憩安全

失智症≠單純健忘！基隆Podcast分享3步驟預防

重視生命教育延續愛的循環　成醫辦世界安寧日紀念活動

雲林縣府攜手產學界推淨零公正轉型　促進社經與環境均衡發展

「兩岸漢字文化藝術節」桃園登場　張善政推崇漢字之美

台東好米收冬祭　祈福祭典11／9池上鄉福德宮登場

參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會　張麗善：接軌世界數位潮流

不敵強風　台東打卡熱點愛心掉落

韓劇《偶然成為家人》翻拍《以家人之名》　濃縮16集青春氛圍感更強

官辦熱身賽林昱珉休兵　12強中華隊名單不再異動

快訊／高雄小港死亡車禍！轉彎貨櫃車撞機車　巨輪輾騎士腿不治

開箱首爾高空酒吧酒店！180度遠眺漢江夜色　打卡夢幻星空圖書館

《SCOOL》畢業典禮倒數！　票房開紅盤...人氣七成員收驚喜

北漂女碩士工作不順「捷運持刀砍人」！白天被辭退晚上動手行兇

2024國際觀鳥馬拉松振翅開賽　日本出水市跨海共襄盛舉！

20餘國專家學者齊聚台灣！探討「精準放射治療」為民眾醫療輻射曝露把關

古巴軟銀左投出征12強剛抵台　對陳傑憲有印象「揮棒漂亮」

遭質疑壓下綠能弊案還拖延　台鹽：積極配合檢調追查不法

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

「在押禁見還發聲明」台中地檢署怒了

金光閃閃！技能競賽秀水高工奪牌　12生獲賞「金元寶」

全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報在台南

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝二說法

保障花蓮鐵公路交通　石公溪將清出13.6萬立方土石

宜蘭雪山米清跨海金門展售　600包民眾搶買

屏東警聯手金融機構今年阻詐9432萬

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

法務部部長視導台南高分檢署慰問全體員工

高雄市及金門縣消防局聯合參訪南消科技戰力

台南柳營牛奶節登場南消一大設攤防火宣導

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

更多熱門

相關新聞

桃園國一女被改名「OO壞」　市府跨局處協助

桃園國一女被改名「OO壞」　市府跨局處協助

桃園市某學校女學生因不服家長管教，生父與繼母逕自到戶政事務所，在未獲得女學生同意幫其改名叫XX「壞」，市議員黃敬平指出，第一時間戶所、學校師長都積極規勸家長，但家長仍執意更名；市長張善政表示，只要有補救管道就盡速去做，讓監護人回到適當的人手上，包括民政、社會與法務局立即處理，法務局長賴彌鼎強調，父母一方取得未成年子女監護權，如有事實足可認定監護人不符受監護人的最佳利益，或顯然不適任情事，法院可依受監護人、四親等內親屬、檢察官或其他利害關係人的聲請，改定適當的監護人。

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

國一女生被改名OO壞　父母嗆 ：讓她揹壞名長大

國一女生被改名OO壞　父母嗆 ：讓她揹壞名長大

吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

桃警小檜溪派出所廳舍啟用　提供更優質環境

桃警小檜溪派出所廳舍啟用　提供更優質環境

關鍵字：

兩岸漢字文化藝術節張善政漢字之美

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女！網淚：抓這麼久

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

國道內線120被閃　掀兩派大戰

被董座包養「12年生兩子」　真相大逆轉！女藝人GG了

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面