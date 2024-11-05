市議員吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

▲市議員吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對攸關南桃園發展的大巨蛋興建，桃園市議員吳嘉和於今年五月市政總質詢，首度提出在中壢體育園區內興建大巨蛋構想，時隔半年，5日在市政總質詢再詢問相關進度。吳嘉和希望市府全力促成，爭取未來完成巨蛋後，接續在龍岡國小遷校現址週圍規範大範圍區段徵收，並興建客運轉運中心。

市長張善政表示，中壢體育園區內會有巨蛋的機率非常高。體育局長許彥輝答詢，將在115年之前徵求民間促參廠商，並於今年年底前完成規畫標案，但中壢體育園區運動設施要民間促參廠商提案，由市府審查財務評估及如何配合運動產業、附屬相關設施，至於是否會有大巨蛋，要看廠商提出之企畫書，但市府會在甄選過程，將大巨蛋方向與有意合作廠商接洽。

吳嘉和認為，目前台灣北、中、南皆有巨蛋，桃園市是國門之都沒有理由沒有大巨蛋，就是因為桃園沒有，導致桃園市民要到外縣市參加國際性或地方大型活動，對市民相當不公平。他要求興建巨蛋至少要有國際性規模，規畫最完善的大巨蛋，能夠舉辦國際性大型活動，讓市民、國人或全世界都看得到，況且經費來源是以BOT模式興建，不會增加市府預算。

市長張善政答詢，中壢體育園區有巨蛋可能性非常高，促參廠商也會市場評估，只是規模大小，到時再看看，但應該會有（大巨蛋）機率非常高。對於大巨蛋後續地方建設問題，吳嘉和呼籲市府超前部署，在龍岡國小遷校以後

不要分配、切割提供各單位使用，可將原有校地作大格局運用，以符合地方未來需求，他建議配合龍岡路三期開發，將周圍作完整及大範圍區段徵收，帶動經濟發展，同時增建一處客運轉運中心，1、2樓作為營運中心，3樓以上商業使用。

吳嘉和說，這座客運轉運中心距離未來大巨蛋僅有500公尺，對南桃園發展有很大幫助，不但可以連接大溪、平鎮、八德，而且中壢位居南桃園樞紐，也是經濟、交通中心，況且市府以平均地權基金開發，不用花大錢，對未來南北平衡及地方繁榮發展非常重要，希望市府可以重視採納。