藍營民代重批中央愧對桃園！　要張善政學她「硬起來」

▲林政賢重批中央愧對桃園，要張善政學盧秀燕「硬起來」。（圖／林政賢服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢以「中央愧對桃園，向上爭一口氣」為主題，7日於市議會進行市政總質詢中，從統籌分配款到碳稅，中央一直在打壓桃園，面對中央的不公不義，期許張市長要向中央爭一口氣，並效法近期聲量相當高的台中市長盧秀燕，針對對碳權、火力發電等議題向中央硬起來。

林政賢表示，張市長為人謙和，也要強力展現硬漢的一面，向中央爭統籌分配款的修法，桃園在2024年的統籌分配款與一般性補助款，明年合計增加438.18億元，但桃園在六都中仍然墊底。

相比之下，台南的的統籌分配款與一般性補助款總計都比桃園多，桃園創稅能力高，又有200家全台500大企業設廠，年產值達3兆元，都顯示出中央愧對桃園，認為參考六都人口與工商發展，桃園應該再增加200到250億才合理，要求張善政市長登高一呼，呼籲立法院在本會期內修正財政收支劃分法。

針對碳稅，桃園市為排碳大戶，林政賢主張碳稅留在，林政賢說，既然中央不願意增加統籌分配款，那麼就把碳費留在桃園，依照明年標準碳費的一般費率為每噸300元。桃園工業產值也占全臺的1/5，排碳量不低以每噸300元計算，每年將產生近44億元的碳費，應爭取碳稅至少6成約27億元留桃園，並用以推動市內公車朝向電動公車、補助市民購買電動機車、加碼補助市民更換老舊電器等政策對桃園的環保和經濟發展帶來大利多。

林政賢也主張桃園的發電應優先自用，畢竟桃園忍受了三接和大潭電廠的擴建，承擔環境污染，台電還將電力餘裕拿去供應外縣市，希望張市長捍衛桃園的權益。