桃園國一女生被改名「OO壞」　生父+繼母竟嗆 ：讓她揹壞名長大

▲桃園市議員黃敬平今天在市政總質詢上提出，桃園市某所學校女學生因不服管教，生父與繼母竟至戶政事務所幫其改名為「壞」，請求市府協助撤除與更名。（圖／翻攝自市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中一年級女學生因不服家長管教，家長竟逕自到戶政事務所幫其改名叫XX「壞」以示懲戒，市議員黃敬平指出，儘管戶所、學校師長都積極規勸家長，但家長仍執意要更名，女學生獲悉後情緒幾乎崩潰。黃敬平籲請市府設法補救與協助撤除，以免女學生被冠上「壞」字至成年；市長張善政表示，只要有補救管道就盡速去做，希望讓監護人回到適當的人手上，保護小女孩，避免受到傷害。

黃敬平今天上午在市議會市政總質詢時提出，最近接獲某所學校校長與老師陳情指稱，該校一名女學生有情緒方面特教問題，但並非不能輔導管教。其生父與繼母卻管教問題，對女兒採錯誤方式教育，在未經女兒同意下，今年6月到戶政事務所將女兒姓名最後一字改「壞」，以突顯其頑劣，生父與繼母甚至經常在各社交軟體上PO出女兒「壞」的名字，用詞亟待嘲諷，認為這是懲處方式。女學生生母獲悉後很苦惱，無奈沒有監護權，只能透過司法程序申請保護令。

女學生被改「壞」名之事，生母、學校師長、戶所人員及社工均認為不妥，多次向其生父、繼母溝通勸說均無效，無奈只能依姓名條例規定，申請改名者，以本人或其法定代理人為申請人，無需滿7歲以上未成年人改名當事人簽名，同意其將女兒改名叫XX「壞」。當事女學生得知後情緒幾乎崩潰，其繼母甚至嗆說，「改成壞名才能出一口惡氣、讓其舒心」、「就是要讓她揹著壞名到長大成年」。

▲桃園市議員黃敬平今天在市議會上質詢，桃園市某校女學生，生父與繼母竟至戶政事務所幫其改名為「壞」，市府應出面協助。（圖／翻攝自市議會官網）

黃敬平認為，學校師長聞訊後直嘆，八點檔劇情竟真實上演，女兒已由生母接回同住照顧，生父與繼母則到校逼女兒交出家門磁扣鑰匙，校方報警處理後，與員警在校僵持不下，從今年6月25日至10月22日多次將女兒報警列為失蹤協尋人口，警方只好屢屢到校查證後再通知其生母至派出所撤銷協尋，搞得校方、生母與警方均疲於奔命。

黃敬平強調，學校師長、社工都對女學生遭遇很不捨，全校師長還動起來要幫她，校方也發函給戶所請求協助，戶所卻礙於法令規定，僅能提供例如家訪陪同說明撤銷改名登記等相關協助，仍需具法定監護權生父主動申請撤銷改名。

黃敬平籲請市府社會局、法務局與民政局等單位討論可否依《兒少法》第5條第2項規定，兒童及少年權益受不法侵害時，政府應予適當之協助及保護，介入協助改回原名。如果生父不配合，社會局應該硬起來向法院申請宣告停止親權，由市府擔任監護人，再替當事人改名，儘管這是最後手段。

市長張善政表示，市府會保護女學生弱小心靈，不要讓她這麼小就受創，只要有補救管道就盡速去做，希望讓監護人回到適當的人手上。

市府法制局長賴彌鼎說，亂改名已造成女學生心理重大不良影響，亂報失蹤則涉及生活管教不當，唯有改定監護人，才能讓女學生受到最佳利益養護和教育。短期內如要改名，長期要走監護權改定程序，縱使生母不能提起，檢察官、主管機關、社福機構也能幫忙，社福或政府機關也都能當適當監護人。若法律上專業能力不足，法律輔助基金會也能義務提供律師，強調家事案件非一般法律案件較為特殊，但會全力協助。