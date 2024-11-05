桃園警分局小檜溪派出所廳舍啟用　張善政：提供更優質辦公環境

▲桃園警分局新成立的小檜溪派出所廳舍今天啟用，市長張善政率市警局局長吳坤旭等人主持啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局桃園警分局小檜溪派出所新建廳舍今（5）日舉行啟用儀式，市長張善政率市警局局長吳坤旭等人主持時表示，提供第一線警察同仁良好工作及生活環境是市府努力的目標，新落成的小檜溪派出所特別規劃員警待勤室，提供執勤後同仁更充分休息空間，感謝所有警察同仁辛勞付出，讓桃園的治安變得越來越好。

▲桃園警分局新成立的小檜溪派出所廳舍今天啟用，市長張善政致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局小檜溪派出轄區人口數約6萬9千餘人，其中小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已重劃完成，規劃為住宅區與商業區地段，土地開發重劃完成後，社區大樓及人口成長急遽增加，交通及治安狀況也會日益複雜，為解決人口擴增所衍生之交通、治安問題，員警及洽公民眾需要良好舒適辦公廳舍，市府與市警局籌備新設小檜溪派出所，在市長張善政、市議會議長邱奕勝等全體市議會支持下，新建總工程經費由1億5000萬元追加至1億9933萬2000元，於2022年5月27日動工，歷經2年工期，於今年6月6日竣工，內部陳設與網路施工後於日前完成驗收，並於今天啟用。

▲桃園警分局新成立的小檜溪派出所廳舍今天啟用，內部陳設新穎且符合節能減碳與綠建築設計。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政市長今天下午率市警局局長吳坤旭等人主持啟用儀式，與地方仕紳、企業代表一同見證桃園警政新地標誕生，張善政指出，市警局近期努力執行各項專案勤務工作，包括除暴雷霆專案、靜桃專案等皆已見成果，配合桃園萬聖城等市府舉辦各項重大活動，第一線支援交通管制與治安維護工作都頗有成效，感謝所有警察同仁辛勞與付出，讓桃園的治安變得越來越好。

▲桃園警分局新成立的小檜溪派出所廳舍今天啟用，外觀新穎將成為在地新地標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新啟用的小檜溪派出所是桃園警分局新成立派出所，位於桃園區民光東路與春日路口，為地上4層、地下1層建築，樓地板面積共計3321.90平方公尺，並將節能減碳、環境污染與綠建築等概念融入設計，以符合環保與整體公園意象，未來將以提升為民服務品質，對地方治安維護工作將有相當助益。



市警局長吳坤旭勉勵全體同仁，為民眾提供專業及優質服務是警察局既定目標，不斷努力務求於各方面都能精益求精，讓民眾能感受警察的用心與努力，做到適格及符合民眾期待的警察，新建辦公廳舍落成啟用，將提高派出所的工作效率，亦為廣大民眾提供更便捷、有效率的優質服務。