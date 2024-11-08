雲林花生收成！產量低迷飆高價　農民輪班守護曝曬

▲風災影響農作，雲林花生歉收逾4成。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

凱米、山陀兒、康芮颱風接二連三襲台，造成雲林二期花生產量銳減近5成，崙背鄉為花生重要產區之一10月底開始進入採收期，產地批發看漲目前每斤約45元，花生農均無奈表示，價錢好有什麼用，產量就是不多，收成曝曬期間更是輪班守護花生，以免辛苦付出全遭竊。

▲一般正常有單莢雙豆、三豆，今年大多為單莢的單豆，產量大減。（圖／記者王悉宇翻攝）

崙背花生農表示，10月底進入採收期約一個多月，今年氣候因素影響，結果率非常低，一般正常能種出兩顆、三顆甚至四顆豆莢，但這回採收都是單莢單顆，硬生生至少歉收逾4成。農民說，其實除了氣候，政府推廣農藥減量，病蟲害增加，也是造成落花生不好照顧、減產的原因之一。

▲雲林崙背鄉花生進入採收期，花生歉收逾4成。（圖／記者王悉宇翻攝）

二期作花生在六月份播種後約100天生長期，接著迎來105天的採收期，再進行約一週的日曬，遇上天氣不好曬上10天都有可能，收購商表示，往年產量較高，價格約落在每斤約30多元，今年因為產量低很多而看漲，目前每斤約45元，雖然高價但大多無法彌補成本。花生農強調，收成起來的花生都是載到鄉間產業道路曝曬，但因地處偏避都不敢大意，準備輪班守護花生，就怕遭擴大損失。

▲▼雲林花生農無奈表示，收成相當差，價高也無法彌補成本。（圖／記者王悉宇翻攝）