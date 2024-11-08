北港朝天宮舉辦國際學術研討會　聚焦宗教文化與國際鏈接

▲北港進香不僅承載著豐厚的歷史與民俗，也代表著當地社區對於宗教信仰的堅定信念與文化認同。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

北港朝天宮是台灣媽祖信仰的總本山，「北港進香」可視為台灣媽祖本土化的重要表徵，2024年2月17日登錄為我國重要民俗文化資產，將於11月15日，將舉行正式授證儀式。另，為探討「北港進香」文化內涵、歷史發展、世界連結，北港朝天宮將於11月15至17日舉辦「2024北港進香國際學術研討會」。

北港朝天宮說明，研討會的主題涵蓋北港進香的歷史及進香團民俗、宗教聖地及信仰場域研究、北港進香的文化資產保存與維護，以及全球朝聖和宗教文化交流等議題。主辦單位特地邀請蔡相煇教授以「北港朝天宮媽祖信仰與北港進香」、林之鼎教授以「天主教對聖母瑪利亞的認識」進行大會演講。

北港朝天董事長蔡咏鍀表示，會場將設置北港進香博覽會，除介紹北港進香分布於全國各地的媽祖廟友宮，均與北港朝天宮有不同的深厚淵源，也展出北港進香傳播世界足跡，進香以不只是台灣的文化活動，也傳播世界各地，例如美國舊金山、南非開普敦的「非洲媽祖」、日本東京媽祖、大間稻荷媽祖等等。

最重要是11月17日簽署「北港進香文化保護宣言」，人類透過傳承與繁衍，將生命與知識進行延續甚至賦予新生；而民族文化與世界文明，則有賴文化資產蘊藏其資訊，藉由後人的開啟與解讀，讓文化價值與脈絡世代流傳。文化資產屬於人類的共同遺產，除了能在合理法制基礎下共同保護與管理外，也可讓全體人類共享。

▲朝天宮董事長蔡永德強調，「北港進香文化保護宣言」將能促進學術界對北港進香的深入研究，並藉由學者的專業探討與分享，激發對這一傳統文化的關注與珍視。（圖／記者王悉宇翻攝）