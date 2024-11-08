2024雲林藥膳嘉年華11／10登場　免費體驗藥膳食補

▲「2024全國藥膳嘉年華」活動將於11/10免費提供四神湯、肉骨茶、薑母鴨等料理及養生茶飲，現場更有手作DIY漢方棒棒糖及中藥藥船香料磨粉體驗。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

「立冬補冬補嘴空」華人習俗在二十四節氣中立冬是個重要的節氣，雲林縣書香關懷協會將舉辦「2024全國藥膳嘉年華」活動，提供四神湯、肉骨茶、薑母鴨等料理及養生茶飲，現場更有手作DIY漢方棒棒糖及中藥藥船香料磨粉體驗，廣邀鄉親一同來斗南烏瓦瑤磘六房媽紅壇共襄盛舉。

「2024全國藥膳嘉年華」活動將於11月10日上午9時開始在斗南烏瓦瑤六房媽紅壇舉行，現場將會有各式各樣的藥膳料理和養生茶飲等近20個免費品嘗及體驗的藥膳攤位。台灣漢方創藝發展協會理事長盧永盛說明，活動現場安排《漢方棒棒糖》手作DIY，由海藻萃取低糖分的愛素糖為基底，放進粉光蔘、枸杞，讓孩子接受度提升，進而使健康中藥食材更貼近民生。

▲雲林縣書香關懷協會將舉辦「2024全國藥膳嘉年華」活動，提供四神湯、肉骨茶、薑母鴨等料理及養生茶飲，現場更有手作DIY漢方棒棒糖及中藥藥船香料磨粉體驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣中藥同業公會理事劉錦生強調，節氣在立冬後氣溫開始下降，人體溫度也會跟著下降，華人習俗以此時節進行溫補養身以抵禦寒流、減少感冒，亦並不只是立冬當天，其實一直到年底都是適合各類藥膳「養身」進補的時機。

雲林縣議員邱世文亦為中藥商同業公會理事，邱世文現場教學四神湯簡易料理，並說明，四神湯為平補，適合所有年齡層大眾，要入味好吃的訣竅，在於四神中藥燉煮前先以清水浸泡後瀝乾，再與排骨或豬腸一同加熱，如果不想湯汁過於混濁，可將部份茯苓減量、以薏仁替代，即可料理出清湯版四神湯。

中藥商業同業公會理事長林正中指出，此次活動藉以宣導民眾立冬補冬不要買來路不明的中藥材，正確使用中藥藥材很重要，請找合格的中藥商，吃對了對顧身體就有很大的幫助。

▲縣議員邱世文說明，四神湯為平補，適合所有年齡層大眾，要入味好吃的訣竅，在於四神中藥燉煮前先以清水浸泡後瀝乾再煮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台灣漢方創意發展協會理事長盧永盛指出，蔘片可顧胃開脾，但味道偏苦，使用愛素糖做基底加入枸杞成為棒棒糖，瞬間成為孩子喜歡的零食。（圖／記者王悉宇翻攝）