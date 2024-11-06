虎尾水溝1年清出15.12噸淤泥「赫見板模」　780萬購大型清溝車

▲虎尾鎮公所自編預算購置780萬元的清溝車大型清溝車，總重量達17公噸，滿載水量達7噸。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林虎尾鎮公所統計，去年清溝長度總計24.67公里，清除淤泥15.12公噸，而常見淤積物包括油垢、樹根和板模等物。為提升虎尾鎮溝渠之環境衛生，自編預算自購780萬元的大型清溝車，從即日起加入執行清溝勤務，藉由高壓水柱沖通阻塞物，再利用吸力清除污泥，讓水溝保持暢通，避免淹水之苦。

雲林縣環保局長張喬維指出，縣府編列新台幣2.3億元預算，自今年5月啟動為期3年的清溝計畫，截至10月已清除244.75公里長的水溝，減輕淹水問題。張喬維說明，環保局現有17輛清溝車運作，斗六市和虎尾鎮等8鄉鎮市公所有8輛清溝車同步清溝，去年度水溝清疏作業共執行2299次，清淤長度約346.965公里，清出約7178公噸淤泥與垃圾。

虎尾鎮公所表示，原有一輛小型清溝車，因超過使用年限且效率低，今年自編預算新購大型清溝車，總重量達17公噸，滿載水量達7噸，為更有效能執行清溝勤務，便於民眾申辦案件，除可以致電虎尾鎮清潔隊亦可自行至網頁辦理申請。鎮長林嘉弘呼籲鄉親，切勿將垃圾、廚餘等易阻塞物品倒入水溝，造成惡臭汙染外也妨礙水溝之排水功能。

▲虎尾鎮公所自編預算購置780萬元的清溝車大型清溝車，即日起加入執行清溝勤務。（圖／記者王悉宇翻攝）