　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府今（7）日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)，由文觀處處長陳璧君代表雲林縣政府與大邱廣域市達城郡崔栽熏郡守共同開創台韓交流的歷史新篇章，雙邊後續將陸續進行實質文化觀光交流，並探討未來的更多合作機會。

今年9月縣長張麗善帶領受邀參與於韓國榮州市舉辦全國性「白頭大干區森林療癒研討會」，並簽署台韓森林療癒合作備忘錄，預定12月韓國國立忠南大學團隊將來到雲林展開精準療癒合作；今日與韓國大邱廣域市達城郡完成文化觀光交流合作備忘錄簽署儀式，讓台韓有更進一步的交流，也顯示在張麗善縣長帶領下，憑藉著越在地越國際的文化觀光優勢，確實提升雲林縣在國際的能見度。

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

陳璧君說明，促成此次合作是由雲林縣體育會現代五項主委曾紹威進行牽線，昨日即安排達城郡崔栽熏郡守與體育會金聖薺會長等貴賓一行人與文觀處進行深度交流，除了在體育方面的互動，也展示雲林於生態、宗教、物產、文化等方面與國際接軌成果，亦參觀2024雲林文創週，透過觀展感受雲林在地的人文與藝術。
 
陳璧君表示，雙方在文化觀光及閱讀推廣部分有進一步的合作備忘錄簽訂，為未來台韓之間築起合作默契，讓雙方不管是觀光文化、教育、產業及閱讀上有更多的國際曝光度及合作機會，更誠摯邀請崔郡守團隊未來很快再回到雲林進行更完整的觀光旅遊。

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

達城郡郡守崔栽熏表示，此行主要來進行文化觀光及體育交流，透過昨日雙邊會談對雲林縣政府在推動國際交流與合作方面的努力高度肯定，更欽佩雲林縣在促進觀光和文化交流方面做出了卓越的貢獻，而最感到特別之處則是圖書館與政府機構的結合，讓他對於雲林推廣閱讀程度大為驚艷，更經由陳處長介紹「微冊角落」及「一本萬力」，十分認同以品牌概念推廣閱讀的模式。

在了解到雲林縣2023年已透過和《Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃》合作，成功將「微冊角落」品牌推廣至海外首站韓國釜山，崔郡守表示將在韓國繼續撒下書的種子，協助擴大推廣閱讀風氣，並結合在特色店家和產業的聚點，雲林縣濃厚人情味，讓他感受到了賓至如歸的氛圍，期待未來能有更多機會與雲林縣進行合作，共同推動雙邊的觀光和經濟發展。

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲陳璧君表示，雙方在文化觀光及閱讀推廣部分有進一步的合作備忘錄簽訂，為未來台韓之間築起合作默契，讓雙方不管是觀光文化、教育、產業及閱讀上有更多的國際曝光度及合作機會。（圖／記者王悉宇翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證　展現雲林物產與品牌獨特性

►雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　縣長張麗善赴西班牙領獎

►台積電攜手雲科大育才　日本埼玉女學生來台追夢投身半導體

►虎尾水溝1年清出15.12噸淤泥「赫見板模」　780萬購大型清溝車

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／銀杏升為強颱！最新路徑曝
印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」
快訊／台中住宅大樓8F墜落　男子當場喪命
阿吉仔返台首露面...胡瓜不忍說話了
「鼠餅」加量不加價！豆漿店噁心畫面曝
川普被判34重罪、2度遭彈劾「照樣贏賀錦麗」！關鍵3原因曝
淡大公車站男女交疊　警方說話了
林靖恩超商偷飲料遭罰　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸
「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」　開幕時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏 利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案　暖警協助找回車

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏 利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案　暖警協助找回車

沒耐心了　調查：逾半網友偏好內容「要能1分鐘讀完」

賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

川普等4年重返白宮　關稅復仇讓中國很害怕！一文掌握未來政策走向

一圖秒懂根莖食材發芽能不能吃　專家曝：馬鈴薯、花生恐生毒性

高雄惡火一家5口1人倖存…起火原因曝光！疑「電動機車爆炸」奪命

彰化9歲妹撐251天離世！嬤淚崩「姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

新北首創違規免罰單送到家！增39處科技執法　這路口最易中招

新番誰最婆？「膽大黨、Re0、青春之箱」　亂馬同時登男女榜單前10

拍片現場兩小無猜！張軒睿、韓寧「私下撒糖」畫面流出

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

地方熱門新聞

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園南洋美食節創異市集11/9-10登場

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

「南州迎王」11/13~18舉行　東港警勘察遶境交通

台南佳里警 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案

黃偉哲為蚵農請命希望中央加速通過復養補助

新北1家3口找露營地迷航　內埔暖警伸援手

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法稅收不足拿罰單來補

更多熱門

相關新聞

才說計畫環島「多慧已經行動了」！粉絲讚有心

才說計畫環島「多慧已經行動了」！粉絲讚有心

南韓啦啦隊女神李多慧自來台後，積極融入台灣生活，還成功考取機車駕照，近期開始環島行程，有網友驚呼，前陣子多慧才說計畫環島，沒想到已經開始行動了。貼文曝光，許多網友大讚多會很用心，「聽他的中文程度就知道真的有用心」、「她真的很認真深耕台灣，中文也神速進步」。

首戰不容失誤！韓國先發點出台灣弱點

首戰不容失誤！韓國先發點出台灣弱點

雲林文創週暨雲創點睛精品認證+頒獎

雲林文創週暨雲創點睛精品認證+頒獎

雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　張麗善西班牙領獎

雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　張麗善西班牙領獎

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

關鍵字：

雲林韓國文化觀光交流合作備忘錄國際交流

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面