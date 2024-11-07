雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府今（7）日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)，由文觀處處長陳璧君代表雲林縣政府與大邱廣域市達城郡崔栽熏郡守共同開創台韓交流的歷史新篇章，雙邊後續將陸續進行實質文化觀光交流，並探討未來的更多合作機會。

今年9月縣長張麗善帶領受邀參與於韓國榮州市舉辦全國性「白頭大干區森林療癒研討會」，並簽署台韓森林療癒合作備忘錄，預定12月韓國國立忠南大學團隊將來到雲林展開精準療癒合作；今日與韓國大邱廣域市達城郡完成文化觀光交流合作備忘錄簽署儀式，讓台韓有更進一步的交流，也顯示在張麗善縣長帶領下，憑藉著越在地越國際的文化觀光優勢，確實提升雲林縣在國際的能見度。

陳璧君說明，促成此次合作是由雲林縣體育會現代五項主委曾紹威進行牽線，昨日即安排達城郡崔栽熏郡守與體育會金聖薺會長等貴賓一行人與文觀處進行深度交流，除了在體育方面的互動，也展示雲林於生態、宗教、物產、文化等方面與國際接軌成果，亦參觀2024雲林文創週，透過觀展感受雲林在地的人文與藝術。



陳璧君表示，雙方在文化觀光及閱讀推廣部分有進一步的合作備忘錄簽訂，為未來台韓之間築起合作默契，讓雙方不管是觀光文化、教育、產業及閱讀上有更多的國際曝光度及合作機會，更誠摯邀請崔郡守團隊未來很快再回到雲林進行更完整的觀光旅遊。

▲雲林縣政府今日正式與韓國大邱廣域市達城郡簽署文化觀光交流合作備忘錄(MOU)。（圖／記者王悉宇翻攝）

達城郡郡守崔栽熏表示，此行主要來進行文化觀光及體育交流，透過昨日雙邊會談對雲林縣政府在推動國際交流與合作方面的努力高度肯定，更欽佩雲林縣在促進觀光和文化交流方面做出了卓越的貢獻，而最感到特別之處則是圖書館與政府機構的結合，讓他對於雲林推廣閱讀程度大為驚艷，更經由陳處長介紹「微冊角落」及「一本萬力」，十分認同以品牌概念推廣閱讀的模式。

在了解到雲林縣2023年已透過和《Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃》合作，成功將「微冊角落」品牌推廣至海外首站韓國釜山，崔郡守表示將在韓國繼續撒下書的種子，協助擴大推廣閱讀風氣，並結合在特色店家和產業的聚點，雲林縣濃厚人情味，讓他感受到了賓至如歸的氛圍，期待未來能有更多機會與雲林縣進行合作，共同推動雙邊的觀光和經濟發展。

▲陳璧君表示，雙方在文化觀光及閱讀推廣部分有進一步的合作備忘錄簽訂，為未來台韓之間築起合作默契，讓雙方不管是觀光文化、教育、產業及閱讀上有更多的國際曝光度及合作機會。（圖／記者王悉宇翻攝）