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共同守護每顆破碎的心　雲林司法保護醫療關懷聯盟啟動

▲司法保護醫療關懷聯盟透過與雲林縣內多家醫療院所合作，為被害人提供減免掛號費用等優惠措施，協助經濟弱勢的犯罪被害家庭減輕醫療負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲司法保護醫療關懷聯盟透過與雲林縣內多家醫療院所合作，為被害人提供減免掛號費用等優惠措施，協助經濟弱勢的犯罪被害家庭減輕醫療負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

財團法人犯罪被害人保護協會台灣雲林分會為協助犯罪被害人及其家屬獲得更完善的醫療協助，今（7）日舉辦「雲林齊醫馨心相依」司法保護醫療關懷聯盟啟動儀式，由主委許倍豐邀請中國醫大北港附醫等五間醫療院所以及相關單位代表共同出席，在高檢署主任檢察官侯千姬與雲林地檢署檢察長戴文亮共同見證下，簽署合作備忘錄。

司法保護醫療關懷聯盟透過與雲林縣內多家醫療院所合作，為被害人提供減免掛號費用等優惠措施，協助經濟弱勢的犯罪被害家庭減輕醫療負擔。主任委員許倍豐表示，此聯盟的推動強化了醫療資源與司法保護的連結，由衷感謝中國醫藥大學北港附設醫院、北港仁一醫院、諸元內科醫院、真善美診所、英山診所等 5 家北港老字號醫療院所的支持，後續也希望透過三大醫療公會的共同推廣，擴大參與的醫療院所家數，共同守護每一顆破碎的心。

犯罪被害人權益保障法修正後，財團法人犯罪被害人保護協會台灣雲林分會初結合地方資源成立「馨生保護服務據點」，透過公私協力提供更完善的服務協助。未來經過審定核發醫療卡的被害人與其家屬，持卡到參與聯盟的醫療院所就診時，可享有看診掛號費用的減免，各醫療院所也可斟酌給予其他相關醫療費用的優惠方式，透過實際的經濟支持，陪伴被害家庭走出傷痛、迎接新生。

▲司法保護醫療關懷聯盟透過與雲林縣內多家醫療院所合作，為被害人提供減免掛號費用等優惠措施，協助經濟弱勢的犯罪被害家庭減輕醫療負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲財團法人犯罪被害人保護協會台灣雲林分會初結合地方資源成立「馨生保護服務據點」，透過公私協力提供更完善的服務協助。（圖／記者王悉宇翻攝）

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