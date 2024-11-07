訂出國團付4萬訂金卻被「團體優先」　旅行社操作機位惹怒消費者

▲邱先生於旅行社網站登記跟團，簽約付了4萬訂金，卻遭要求更改出遊時間，拒絕後接單業務更示意「否則剩餘機位不足最後也是無法成團」，讓他質疑旅行社用「打假球」方式逼迫讓出機票。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林一名邱先生日前在知名旅行社網站找到一套很喜歡的行程，預定12/16帶家人前往泰國旅遊6天5夜，立刻於網站上登記跟團，2天後前往門市現場刷卡付了4萬元訂金，2天後卻接到通知，要求更改出遊時間，他拒絕後，接單業務竟示意「否則剩餘機位不足最後也是無法成團」，讓他質疑旅行社用「打假球」方式逼迫讓出機票。

邱先生表示，11/2於網站上登記跟團，11/4號前往門市簽訂4人跟團總價10萬300元契約，現場刷卡付了4萬元訂金，沒想到在6號竟接到旅行社通知，原先預訂12/16的機位，已有其他客人包團，要求他更改出遊時間，雖然距離出發還有一個多月，但因為公司排假必須在一個月前填好送批，好不容易已完成排假填表，只因另有人數較多的團體參加其他行程，旅行社竟然用如此粗暴的手法，逼迫讓出機位，讓他無法接受。

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▲邱先生簽約付了4萬元訂金，卻被企圖「團體優先」遭要求更改出行時間。（圖／記者王悉宇翻攝）



更誇張的是，就在向客服人員反應無法變更出行時間，將按所簽訂的契約照走後，旅行社的網站將該團的人數從19位變為9位，但10人才能成團，這樣永遠沒辦法成行，邱先生說，心情就像洗三溫暖，因為好不容易挪出時間，公司也批好假單了，卻遇到如此情形，也無法跟家人交代。

▲邱先生拒絕更改時間後，上網查詢卻發現，原本設定可訂19席機位數字變成9席，低於「10人可成團」條件，等於永遠無法達標，質疑旅行社為搶機位打假球。（圖／記者王悉宇翻攝）

今（7）日再度致電接單客服，業者向邱先生表示，一定會希望客人成團，如果人數有再報進來，人數會再往上加，以此理由安撫。但邱先生強調，網站顯示機位是公司人員可以自由設定，要是機位能再往上加，日前何必來電商討挪移出國日期機位。如此說詞及動作反覆的旅行社，真的令人喪失信任感。

▲邱先生指出，昨日向旅行社總公司中部客服反應後，今日網站顯示機位為11席，但從19席變成9席、又變成11席，心情像洗三溫暖，令人對該家旅行社已失去信任。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣消保官張嘉麟表示，旅行社應以消費權益為重，保障已先簽約的消費者權益，不應該後面有更大的團而犧牲前面消費者權益，相當不妥適。張建議消費者可以循管道救濟，向旅行業品質保障協會申訴，也可向交通部觀光署申請調查，該旅行社是否有違失，後續也可以到地方的消保官進行二次申訴、調解。

律師呂芷誼則說，旅社因自己的原因變更行程、改期，旅社已經違約，提醒消費者可以向旅社要求返還訂金和要求賠償。

▲雲林縣消保官張嘉麟表示，旅行社應以消費權益為重，保障已先簽約的消費者權益，不應該後面有更大的團而犧牲前面消費者權益。（圖／記者王悉宇翻攝）