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2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證　展現雲林物產與品牌獨特性

▲雲林縣府舉辦2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家頒獎典禮，給予在地工藝師、青年及創意店家們肯定與鼓勵。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣府舉辦2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家頒獎典禮，給予在地工藝師、青年及創意店家們肯定與鼓勵。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

2024雲林文創週以「Design for Yunlin」為主軸，展現雲林文創業者這些年來的努力與蛻變；此外，「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家徵選，也在今（6）日舉辦頒獎典禮。文化觀光處長陳璧君表示，今年「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家，以及青年創新行動執行成果，展出至2025年3月9日止。

文化觀光處表示，2024雲創點睛精品認證共通過16件作品，充滿工藝技術的「秀惠拼布工房」《捕夢》與《森林精靈-螢火蟲》、「聖藝神佛雕刻鋪」的《祥鳳來儀》與《玄武威楊》、「瑩的幸福工坊」的《滄海花織夢》、「刺繡故事屋」的《春暖花開刺繡》、「偶的家文創坊」《忠孝節義–關雲長》。

▲雲林縣府舉辦2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家頒獎典禮，給予在地工藝師、青年及創意店家們肯定與鼓勵。（圖／記者王悉宇翻攝）

亦有具生活美學與實用性高的商品，包含：「森明實業有限公司」《虎虎生風紀念款毛巾禮盒》、「金鵬棉織有限公司」《啡藏巾彩》、「季節角落工作室」《龍粉幸福-生態移印染羊毛長/方巾組》及《知了知遇 染織耳飾系列》、「李冠叡」《詔安客家擂茶道具》、「老土藝術工作室」《多功能咖啡壺組》、「雲林思木的人」《簡實蛋型》及《簡實經典款》、「淺山植藝工作室」《檳榔炭墨水》等作品。

雲林亮販點特色店家今年有24間通過審查，包含：丸莊醬油、虎尾釀企業社、庭口金工、初茉制甜室、東和泡芙、福道田日式料理、市場光壽司等，通過認證店家遍及雲林縣內各鄉鎮，除了能在雲林創意設計中心看到相關店家介紹外，後續也將透過故事性的包裝，進行集體行銷。

▲雲林縣府舉辦2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家頒獎典禮，給予在地工藝師、青年及創意店家們肯定與鼓勵。（圖／記者王悉宇翻攝）
 
雲林縣政府以獎勵的方式鼓勵雲林文創青年進行創新行動，今年獲得補助的單位分別為「抱糰料理工作室/眷戀家常菜手路餐桌」、「麻園竹炭金/「麻園炭竹金」環保商品及包裝開發計畫」、「偶的家文創坊/『金光閃閃』布袋戲微攝影棚創新體驗計畫」、「北港Baigang/北港猴子進化行動方案」、「淺山植藝工作室/植與泥有染」，相關成果也都將於雲林創意設計中心共同展出。

陳璧君表示「YCDC雲林創意設計中心」於今年4月份成立「虎尾館」位於虎尾建國眷村，同步舉辦2024雲林文創週活動；除了館內靜態展覽之外，11月9日、10日於虎尾館安排「YCDC文創市集」，將雲林縣境內優秀攤商、在地美食、文創手作、特色餐車等齊聚一堂，期間更安排街頭藝人以及一系列精采的體驗活動。

▲雲林縣府舉辦2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家頒獎典禮，給予在地工藝師、青年及創意店家們肯定與鼓勵。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024雲創點睛精品認證共通過16件作品，展現雲林在地工藝的多元美學與技術創新，歡迎民眾前來參觀。。（圖／記者王悉宇翻攝）

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