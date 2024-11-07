汲取城市規劃共融經驗　張麗善率隊拜會巴塞隆納大都會管理局

▲雲林縣長張麗善前往巴塞隆納大都會區管理局，拜會AMB行政總經理Ramon Torra。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善前往巴塞隆納大都會區管理局，拜會AMB行政總經理Ramon Torra，雙方交換了富有特色的禮物。張麗善表示，此次拜訪旨在深入了解巴塞隆納大都會區的城市規劃與管理經驗，特別是跨城市協調實踐成果，盼從中汲取相關經驗，進一步推動雲林縣智慧城市發展和臺灣跨區域治理模式。

Ramon Torra贈予2本巴塞隆納大都會區書籍，一本是有關2015至2024巴塞隆納大都會區的都市化建築或公共住宅開發，共計收錄168間建築平面設計圖和實例介紹；第二本為有關2018至2022巴塞隆納大都會區的公共空間設計和實例介紹。縣長張麗善則回贈雲林TGC咖啡、咖啡節紀念杯和海毛紗帽等予總經理。

Ramon Torra自2011年起擔任AMB行政總經理，負責管理包括巴塞隆納在內的36個城市，涉及城市規劃、公共空間、公共交通、廢物管理和水資源管理等多方面工作。AMB是由36位市長和54市政委員代表組成的政府機構、大都會的議會有大約90位的委員席位，核心工作在於提升各市的生活品質，通過協調與整合資源、推行環境保護政策、發展智慧交通系統和優化廢棄物處理系統，實現城市間的合作共融。

AMB的設立可追溯至1970年代各城市合作的傳統，直到2010年大都會區才被創建成為新的地方政府機構，由政府決定成立這個政府從原本3個機構合併為1個機構來管理36個城市，這在歐洲是一個獨特的治理案例。

AMB管理預算大約是在25億歐元，其中12億歐元來自巴塞隆納大都會區的預算，13億歐元由巴塞隆納大都會區的主要公共運輸營運商TMB及其他企業提供。歐洲普遍認為提供可負擔的住房和打造便利的交通環境，是促進社會和經濟發展關鍵，同時也是評估城市的硬實力指標。

AMB的目標便是確保各地區的生活品質，減少人口壓力，避免資源過度集中於市中心，所以在AMB的架構下，每個市長都能看到其他城市的需求，Torra先生提到，巴塞隆納都會區在推動跨城市資源共享和智慧解決方案應用上取得了相當成果，不僅在廢物處理上實現了高度的循環利用，還在水資源管理中引入智能監控系統，有效提升了資源使用效率和促使永續發展。

縣長張麗善在會談中指出，雲林縣近年來持續推動智慧城市與綠色城市的建設，並強調數位化及永續化的發展。巴塞隆納都會區的城市規劃和治理經驗，特別是在公共交通、都市建築、公共空間設計及跨區域協作方面，為雲林提供了寶貴的參考，希望藉此進一步提升雲林縣長遠都市規劃，並推動台灣在跨區域合作及智慧治理上的成效。

▲巴塞隆納都會區的城市規劃和治理經驗，特別是在公共交通、都市建築、公共空間設計及跨區域協作方面，為雲林提供了寶貴的參考。（圖／記者王悉宇翻攝）