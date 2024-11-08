農業人才輩出！花蓮曾吉生及范君諺　獲全國十大神農及模範農民

▲花蓮縣農友曾吉生榮獲第34屆全國十大神農獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部舉辦的「全國十大神農」，堪稱為台灣農業的奧斯卡獎，花蓮縣政府推薦的壽豐鄉農友曾吉生榮獲「全國十大神農」，瑞穗鄉酪農范君諺則榮獲「全國模範農民」，實屬不易，花蓮縣長徐榛蔚希望新科「神農」、「模範農民」能成為農民朋友的典範與標竿，與縣府攜手為花蓮農業一起努力、打拼。

縣長徐榛蔚表示，農友曾吉生長期致力於有機小農加工，解決小農產品加工行銷問題，提升花東農業產品價值，創新農業一條龍生產模式，榮獲「全國十大神農」；瑞穗鄉酪農范君諺，承接父業不斷將酪牛產業發揚光大，依消費者需求創立不同品牌，為花東運輸問題專門成立運輸公司，也與智慧農業結合不斷精進，榮獲「全國模範農民」；二位農友以創新的農業經營模式，注入農業成長的動能，獲得殊榮，實至名歸。

▲花蓮縣農友范君諺榮獲第34屆全國模範農民。

處長陳淑雯說明，「全國十大神農」每兩年舉辦一次，係經過鄉（鎮、市）、縣政府及全國等層層評選，由委員評審選出前10名為神農得主，第11至20名為模範農民，而參賽者需歷經層層關卡，才能拿到進入全國評選的門票資格，所以，得獎之農友皆為萬中選一。

曾吉生農友苦心經營多年，也協助300多位農友農產品加工，幫助在地開發商品提升收益，為東部地區農友提供合法、安全、在地、專業的農產品包裝及加工服務，目前除擔任淺草堂負責人外，也熱心參與各項公共活動；酪農范君諺繼承父業並將其規模不斷擴大，除開拓全聯與家樂福等通路外，同時參與食農教育計畫，均可謂縣內農友學習之表率與楷模。

徐榛蔚表示，開創農業新契機，提升農業競爭力，帶動農業整體發展，一直是花蓮縣政府長久以來的重點目標，此次曾吉生與范君諺2位農友獲獎，更可見花蓮農業人才輩出，在農糧和畜牧各有亮眼成果，也是發展永續農業之靈山寶地，期許未來縣府與農友、產業、技術單位等一起攜手合作，為茁壯花蓮農業共同努力。

