　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲子？

▲▼ 民眾黨主席柯文哲深陷京華城風風波，北院裁定延押2月。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席柯文哲深陷京華城風風波，北院裁定延押2月。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見至明年1月，北檢也聲請扣押京華城土地，儘管鼎越開發公司抗告獲准，但北院6日仍裁准扣押。民進黨台北市議員簡舒培7日公布北檢聲請扣押的裁定書，認為柯有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂。對此，去年9月首度揭露此事的《三立新聞》女記者馬郁雯直言，「潮水退了，誰沒穿褲子，這很清楚，一槍斃命的證據已經被北檢掌握。」

柯文哲涉嫌圖利京華城，取得20%容積獎勵，不法利益估計高達111億，北檢為此向法院聲請假扣押，引發鼎越開發提出抗告。然而，北院更一審裁定准予扣押，鼎越開發未來無法進行土地買賣、移轉。台北地檢署已經向松山地政事務所函請扣押京華城土地，相關公文也被簡舒培曝光。

▲▼三立記者馬郁雯。（圖／翻攝IG）

▲三立記者馬郁雯。（圖／翻攝IG）

根據公文內容，京華城容積樓地板面積甚至擴增至840%，使得犯罪嫌疑人沈慶京在京華城改建案中，獲得不法利益高達1萬8000餘平方公尺（約5600坪）樓地板面積。另外，沈慶京在柯文哲完成上述違背職務行為後，支付了1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

對此，馬郁雯今（7日）在臉書發文表示，她在去年9月6日獨家揭露，北檢第一次搜索柯文哲住家時，扣走了一個關鍵的USB，裡面有一本「神秘帳冊」，記載了「沈慶京/經手人/1500萬」的字樣。然而，她的報導遭民眾黨全體反駁，認為是假新聞，並以製圖嘲諷三立與《鏡周刊》抹黑造謠比賽中領先，甚至聲稱1500是指下午三點，而不是金額，包括黃國昌、陳智菡、吳怡萱等人，都曾經嘲笑北檢沒有找到「金流」。

馬郁雯強調，如今事實已經很清楚，「沈慶京1500」就是指新台幣1500萬，從她去年9月6日開始報導至今都說得非常清楚，錢就是錢，帳就是帳，金流已經勾出來，從圖利變成違背職務收賄罪，如今扣押京華城土地的公文曝光，記載1500萬存在事實，並非子虛烏有，更不是刻意造謠抹黑，「潮水退了，誰沒穿褲子，這很清楚，一槍斃命的證據已經被北檢掌握。」

針對簡舒培貼出裁定書內容，並指柯文哲就是有收賄，民眾黨發言人吳怡萱則回擊，簡把聲請扣押理由超譯成北院裁定收賄，還公布裁定書違反偵查不公開，根本是北檢跟執政黨「暢行無阻」證據。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美股三大指數開盤皆漲　台積電ADR漲4%
北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　扛住中國多年施壓不斷交

北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲子？

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

綠議員限期蔣萬安搬出官舍　媒體人傻眼問：林延鳳是不是腦殘？

綠議員批擁豪宅「應限期搬出官舍」！蔣萬安回擊：名下無房產

朝野共商總預算　行政院：替未來溝通模式立下基礎、盼財劃法比照

兩院朝野會面解總預算僵局　傅崐萁點名陳駿季：沒提解方還扣帽

總預算明付委！三黨代表簽字獨缺麥玉珍　不簽名理由曝光

簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

高雄惡火監視器

轎車匝道口鬼切跨越槽化線　後方駕駛嚇壞喇叭按到啞掉

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

I人一粒被筠熹霸氣親親　性感大跳三振舞電暈網

帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　扛住中國多年施壓不斷交

北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲子？

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

綠議員限期蔣萬安搬出官舍　媒體人傻眼問：林延鳳是不是腦殘？

綠議員批擁豪宅「應限期搬出官舍」！蔣萬安回擊：名下無房產

朝野共商總預算　行政院：替未來溝通模式立下基礎、盼財劃法比照

兩院朝野會面解總預算僵局　傅崐萁點名陳駿季：沒提解方還扣帽

總預算明付委！三黨代表簽字獨缺麥玉珍　不簽名理由曝光

簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

大陸國腳遭爆料「玩母女丼」！正妹轟：我媽被你弄癱在床上

Energy阿弟搭Uber「聽到自己的歌」！　旋律一響笑了：老歌精選

藍營民代重批中央愧對桃園！　要張善政學她「硬起來」

桃園中路重劃區路不平　市議員黃家齊曝：發生多起民眾跌倒

桃園社會住宅蓋太慢！　市議員詹江村提良方

桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝：地點喬不出+無人投標

中小微企業振興計畫　蘇俊賓建議優先佈局四大重點產業

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

川普勝選　矢板明夫：台灣會更安全

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

財劃法3分鐘送出！盧秀燕喊話22縣市團結

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

川普團隊核心、國務卿人選歐布萊恩「Tag賴清德」　轉推祝賀文

總預算解套！禁伐補償追加預算發6萬　健保點值明年6月達標0.95元

謝龍介爆光電弊案「有綠高層要落跑」　鄭銘謙：南檢有掌握

快訊／朝野黨團、行政院達共識　總預算案明將付委

鍾佳濱搶記者採訪證！立院記者聯誼會譴責

要蔣萬安搬出官舍　媒體人：林延鳳是不是腦殘？

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

陸委會稱不能雙重國籍　李貞秀喊不合理

更多熱門

相關新聞

簡舒培PO裁定書！民眾黨回應了

簡舒培PO裁定書！民眾黨回應了

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見至明年1月，北檢也聲請扣押京華城土地，儘管鼎越開發公司抗告獲准，但北院6日仍裁准扣押。民進黨台北市議員簡舒培7日公布京華城土地裁定書3張照片，認為柯有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂，但民眾黨發言人吳怡萱回擊，簡把聲請扣押理由超譯成北院裁定收賄，還公布裁定書違反偵查不公開，成為北檢跟執政黨「暢行無阻」證據。

震傳媒民調／柯文哲再戰2028總統？　55.8%民眾反對、30%支持

震傳媒民調／柯文哲再戰2028總統？　55.8%民眾反對、30%支持

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

即／北檢扣押京華城土地再勝　北院更裁仍准扣

即／北檢扣押京華城土地再勝　北院更裁仍准扣

快訊／查京華城案金流　陳佩琪赴廉政署作證

快訊／查京華城案金流　陳佩琪赴廉政署作證

關鍵字：

柯文哲京華城賄賂案北檢證據

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面