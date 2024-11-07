北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲子？

▲民眾黨主席柯文哲深陷京華城風風波，北院裁定延押2月。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見至明年1月，北檢也聲請扣押京華城土地，儘管鼎越開發公司抗告獲准，但北院6日仍裁准扣押。民進黨台北市議員簡舒培7日公布北檢聲請扣押的裁定書，認為柯有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂。對此，去年9月首度揭露此事的《三立新聞》女記者馬郁雯直言，「潮水退了，誰沒穿褲子，這很清楚，一槍斃命的證據已經被北檢掌握。」

柯文哲涉嫌圖利京華城，取得20%容積獎勵，不法利益估計高達111億，北檢為此向法院聲請假扣押，引發鼎越開發提出抗告。然而，北院更一審裁定准予扣押，鼎越開發未來無法進行土地買賣、移轉。台北地檢署已經向松山地政事務所函請扣押京華城土地，相關公文也被簡舒培曝光。

▲三立記者馬郁雯。（圖／翻攝IG）

根據公文內容，京華城容積樓地板面積甚至擴增至840%，使得犯罪嫌疑人沈慶京在京華城改建案中，獲得不法利益高達1萬8000餘平方公尺（約5600坪）樓地板面積。另外，沈慶京在柯文哲完成上述違背職務行為後，支付了1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

對此，馬郁雯今（7日）在臉書發文表示，她在去年9月6日獨家揭露，北檢第一次搜索柯文哲住家時，扣走了一個關鍵的USB，裡面有一本「神秘帳冊」，記載了「沈慶京/經手人/1500萬」的字樣。然而，她的報導遭民眾黨全體反駁，認為是假新聞，並以製圖嘲諷三立與《鏡周刊》抹黑造謠比賽中領先，甚至聲稱1500是指下午三點，而不是金額，包括黃國昌、陳智菡、吳怡萱等人，都曾經嘲笑北檢沒有找到「金流」。

馬郁雯強調，如今事實已經很清楚，「沈慶京1500」就是指新台幣1500萬，從她去年9月6日開始報導至今都說得非常清楚，錢就是錢，帳就是帳，金流已經勾出來，從圖利變成違背職務收賄罪，如今扣押京華城土地的公文曝光，記載1500萬存在事實，並非子虛烏有，更不是刻意造謠抹黑，「潮水退了，誰沒穿褲子，這很清楚，一槍斃命的證據已經被北檢掌握。」

針對簡舒培貼出裁定書內容，並指柯文哲就是有收賄，民眾黨發言人吳怡萱則回擊，簡把聲請扣押理由超譯成北院裁定收賄，還公布裁定書違反偵查不公開，根本是北檢跟執政黨「暢行無阻」證據。