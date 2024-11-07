快訊／北檢扣押京華城土地再勝　鼎越抗告成功北院更裁仍准扣

▲已拆除改建的精華城購物中心舊貌。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台北市前市長柯文哲所涉京華城容積率案，估算京華城所獲不法利益逾111億元，據此向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，經投資改建案的威京集團子公司鼎越開發以地主身分提起抗告，高院發回北院更裁、要求敘明扣押第三人財產「必要性」，北院再度裁准檢方所提扣押聲請。

因本件屬於檢方偵辦中的保全行為，涉及偵查祕密，北院不公開更裁結果與內容、理由。而高院發回更裁的理由指出，檢方雖認為柯文哲與時任台北市副市長彭振聲涉嫌圖利京華城公司、違法核准容積率獎勵20%，但鼎越開發主張具有獨立法人格，與京華城公司互不隸屬。

▲鼎越開發公司門面。（圖／記者湯興漢攝）

高院發回更裁理由指出，《刑事訴訟法》第133條第2項規定，為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產，但北院裁准扣押的理由，沒敘明本件扣押聲請有何「必要性」、為何認定鼎越開發是取得犯罪所得的第三人，應由北院更裁並妥適說明。

京華城購物中心原址位於台北市松山區，由威京集團興建開發，2001年開幕成為當時世界最大的球體建築，但營運不佳，2018年委託戴德梁行公開標售原址土地，歷經3次流標，2019年由威京集團子公司鼎越開發以372億元取得土地永久所有權，舊京華城隨即熄燈並拆除、重新開發，改建過程傳出容積獎勵適法爭議。

監察院調查認為台北市府都市發展局與都委會，在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，額外給予京華城20%的容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，今年（2024年）1月決議糾正，時任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲，因此被控涉嫌圖利財團。

▲台北市前市長、台灣民眾黨主席柯文哲（黃衣者）於京華城案，涉嫌圖利等犯行，日前被台北地院裁定延長羈押禁見2個月。（圖／記者李毓康攝）

北檢偵辦京華城容積率案，今年8月起發動搜索約談，認為柯文哲、彭振聲與威京集團主席沈慶京等被告，共同涉犯圖利等貪污罪嫌，3人至今在押，檢方估算京華城案違法給予的20%容積奬勵，價值高達台幣111億7023萬元6000元，屬應予沒收的犯罪所得。

檢察官為確保日後案件定讞能追徵執行，上個月（10月）初向北院聲請扣押鼎越開發持有的京華城改建現址土地獲准，並依北院裁定完成註記，無論改建工程是否繼續進行，這筆土地在訴訟確定前，不得處分易主。

對於北院先前准許檢方扣押京華城改建案土地的裁定，台北市長蔣萬安表示依法行政，以「不予施工勘驗」手段達成實質停工效果，若鼎越不申報勘驗卻繼續施工，市府將勒令停工。

但顧慮京華城改建工程一旦停工、尚未完成的結構體可能不穩，將危及鄰近的台鐵、高鐵設施與民宅，台北市副市長李四川基於公安疑慮，日前和技師公會等專家討論後，喊話鼎越放棄有爭議的20%容積獎勵，以便續蓋京華城，鼎越回應依規定辦理，尚無主動變更設計的意思。