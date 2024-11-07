震傳媒民調／柯文哲再戰2028總統？　55.8%民眾反對、30%支持

▲民眾黨主席柯文哲深陷京華城風風波。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（7日）公布最新民調，針對民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案遭到延押，49.4%的受訪者認爲延押是檢方偵查的必要手段，另有27.8%的受訪者認為柯文哲是遭到政治迫害；民調也顯示，30.9%的受訪者支持柯文哲繼續擔任民眾黨主席一職、44.9%不支持，也有30%的受訪者支持柯文哲2028年再戰總統大位、55.8%反對。

在柯文哲「京華城案遭延押」相關議題，交叉分析發現，認同民眾黨的受訪者中，有76.0%的受訪者認為柯文哲遭到延押是因為政治迫害，有15.9%認為是偵查必要手段；特別的是，認同國民黨的受訪者有38.1%認為柯遭延押是政治迫害，不過，亦有40.9%的受訪者認為柯文哲遭延押是偵查必要手段，顯示國民黨支持者出現意見分歧的情形。同時，20-29歲的族群中，有43.9%民眾認為柯文哲是遭到政治迫害。

在柯文哲政治生命相關議題中，44.9%的受訪者不贊成柯文哲續任黨魁，30.9%表示贊成；交叉分析發現，82.1%的民眾黨支持者贊成柯文哲繼續擔任民眾黨主席，同時，在年齡層分佈上，年齡層越輕者，贊成柯文哲續任黨主席的比例愈高，其中20-29歲者有52.3%受訪者表示贊成，30-39歲的受訪者有44.3%表示贊成。

民調也調查是否支持柯文哲再戰總統？數據顯示，55.8%的受訪者不支持柯文哲再戰2028，30%表示支持。交叉分析也發現，86.9%的民眾黨支持者樂見柯文哲再戰2028。至於在年齡分佈上，年齡層越輕者，支持柯文哲再戰的比例愈高，其中20-29歲有57.2%表示支持，30-39歲有44.4%表示支持。

此次民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2024年11月4日至11月5日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。

【手機】則依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,212人（加權前家戶608份、手機604份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.81個百分點。