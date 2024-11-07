快訊／清查京華城圖利案金流　陳佩琪「證人身分」現身廉政署

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城容積率案，台北地檢署指揮廉政署調查，懷疑威京集團主席沈慶京以捐贈名義，行賄市議員應曉薇4000多萬元，而柯文哲的妻子陳佩琪因多次使用ATM現金存款，另被查出在保險箱中藏放100萬元，金流來源有待釐清。檢廉7日第2度以證人身分，約談陳佩琪到案說明，陳佩琪在進入廉政署時未發一語。

▲柯文哲妻子陳佩琪以證人身分到廉政署應訊。（圖／記者劉昌松攝）

檢廉在8月30日兵分7路搜索柯文哲住處與辦公室時，陳佩琪就曾以證人身分一併被約談，據了解，當時專案小組主要希望釐清陳佩琪多次在晚間操作ATM，把數十萬元現金存入子女名下帳戶的原因，並希望陳佩琪說明資金來源。

陳佩琪首度應訊後獲得請回，柯文哲則被檢察官依涉嫌貪污收賄等罪嫌聲押禁見，最後法官認為收賄事證還不明確，僅依圖利罪嫌裁定收押柯文哲。9月11日，檢察官掌握訊息，發現陳佩琪另外以家人名義，在銀行租用保險箱，緊急前往銀行查扣到100萬元現金。

陳佩琪在9月12日接受《ETtoday東森新聞雲》專訪時，公布相關帳戶明細，說明從2016年父親過世至今，較大金流共1628萬元，包括母親繼承遺產、夫妻倆的醫院薪資、柯文哲競選北市長的補助款等來源，都已向檢察官說明。陳佩琪並解釋，習慣透過ATM提領語轉帳，是因個人的習慣，不希望銀行人員給予禮遇，也不用等銀行開門，比較自在。



