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簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見至明年1月，北檢也聲請扣押京華城土地，儘管鼎越開發公司抗告獲准，但北院6日仍裁准扣押。民進黨台北市議員簡舒培7日公布京華城土地裁定書3張照片，認為柯有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂，但民眾黨發言人吳怡萱回擊，簡把聲請扣押理由超譯成北院裁定收賄，還公布裁定書違反偵查不公開，成為北檢跟執政黨「暢行無阻」證據。

吳怡萱7日表示，有關簡舒培稍早在臉書公布一份自稱是「京華城裁定書」指控柯文哲收賄，沒多久又將圖片下架，「簡舒培已經違反偵查不公開，還洋洋得意說『學姊』黃瀞瑩隔空串證，這才北檢跟執政黨間『暢行無阻』的證據」。

吳怡萱提及，尤其簡舒培把北檢聲請扣押的理由，超譯成是北院裁定柯文哲收賄，「因為聲請扣押書沒有分成七段閱讀，才讓簡舒培出現閱讀障礙？」後續看到許多議員、名嘴側翼與媒體，又將不該公開的文件繼續轉載，「這就是黨檢媒一體，破壞司法公正的路徑，違反偵查不公開還洋洋得意」。

立院民眾黨團主任陳智菡也於臉書指出，「可憐哪！堂堂台北市議員連檢方跟院方都搞不清楚！簡舒培真是毀憲亂政、擴權違法，透過向台北市政府索資，取得不應取得的司法卷宗還亂公開，違反偵查不公開原則，北檢快來！」簡舒培還把「檢方」懷疑有犯罪事實，希望查扣京華城的「說明」，講成是「法院」認定柯文哲收賄的裁定書，「到底是法盲還是文盲？」

▲▼簡舒培PO出京華城土地裁定書。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

▲簡舒培PO出3張京華城土地裁定書，但隨後撤掉圖片。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培7日下午1時於臉書發文貼出3張京華城土地裁定書照片，簡舒培表示，法院再裁准扣押京華城土地，裁定書明確寫出柯文哲就是有收賄，民眾黨難道要說法院裁定書也是科幻小說？

簡舒培提及，最近媒體報導京華城弊案，談到7人210萬的假獻金真賄款，還是柯文哲在工地與市長室收受的1500萬賄款，民眾黨都會氣噗噗跳針喊科幻小說、造謠，「結果在北院裁准扣押京華城土地的裁定書寫，『威京集團主席即犯罪嫌疑人沈慶京為獲取在本案聲請扣押土地上之京華城改建一案，超過560%的容積樓地板面積，命犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管… 每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金……』。」

簡舒培稱，裁定書還寫「柯文哲明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積予京華城一案係違背法令，竟仍執意為之，令犯罪嫌疑人彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手法，多次召集都委會，最後於110年9月9日都委會第783次會議作成決議，終促成京華城改建以無法源依據之容積獎勵加上容積移轉等……更擴增到840%容積樓地板面積。」、「沈慶京再於犯罪嫌疑人柯文哲完成上述違背職務行為亦即自560%擴增到840%容積樓地板面積，交付1500萬元予犯罪嫌疑人柯文哲收受後，作為部分賄賂」。

簡舒培認為，這份裁定書明確指出「7人210萬」就是京華城案的前金，而柯文哲明知違法卻仍執意幫京華城擴增容積，達成840%後再拿了沈慶京1500萬「作為部分賄賂」，到目前為止，法院裁定書揭露的內容，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會，民眾黨確定還要把頭埋在土裡，情勒小草相信「阿北無罪」嗎？

★未經判決確定，應視為無罪

▼簡舒培指出，裁定書寫出柯文哲收賄。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

▲▼簡舒培指出法院裁定書明確寫出柯文哲收賄。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

▲▼簡舒培指出法院裁定書明確寫出柯文哲收賄。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

▲▼簡舒培指出法院裁定書明確寫出柯文哲收賄。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

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