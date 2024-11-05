賭客51億押川普當選！　BetFair預測：勝率60%大贏賀錦麗

▲ 副總統賀錦麗、前總統川普爭奪白宮大位。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

美國大選投票日登場，目前已逾20州投票所陸續開門，民主黨賀錦麗與共和黨川普民調至選舉前夕仍不相上下，誰勝誰負難以預測，但除民調機構以外，博弈業者也密切關注選情。

《天空新聞》指出，投注者目前已將逾1.25億英鎊（約新台幣51.8億）賭注押在川普身上，賀錦麗則是4600萬英鎊（約新台幣19億），相差懸殊。

歐洲博彩交易所「BetFair」使用美國大選博弈市場即時數據，預測並視覺化候選人勝率。7大關鍵搖擺州賠率顯示川普將贏得其中5州，包括擁有至關重要的19張選舉人票的賓州，賀錦麗則拿下2州。以下為目前預測結果：

賓州

賀錦麗 5/4 (48%)

川普 8/11 (52%)

亞利桑那州

賀錦麗 100/30 (27%)

川普 2/7 (73%)

喬治亞州

賀錦麗 7/4 (36%)

川普 4/7 (64%)

密西根州

賀錦麗 8/15 (63%)

川普 15/8 (37%)

內華達州

賀錦麗 5/4 (42%)

川普 4/5 (58%)

北卡羅來納州

賀錦麗 15/8 (37%)

川普 8/15 (63%)

威斯康辛州

賀錦麗 8/11 (59%)

川普 5/4 (41%)

綜觀以上結果，BetFair Predicts整體預測為川普勝率4/6(60%)，賀錦麗6/4(40%)。