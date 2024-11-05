美選賭盤「投票前夕」變了！川普勝率下降　賀錦麗可望反超

▲賀錦麗與川普角逐白宮大位，吸引全球關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選5日正式登場，但在各州選民陸續投票前夕，網路賭盤卻出現微妙變化。其中，川普的勝選機率持續降低，而賀錦麗不斷緊追，甚至在其中一個平台上，「超車」聲勢大好的對手。

《衛報》報導，根據選前各大民調，川普與賀錦麗的支持度持續緊咬，網路賭盤卻幾乎「一面倒」預測，前總統的勝率大幅領先，甚至讓川普與其競選團隊宣稱，賭盤比民調更加準確。

不過，上述情況卻在投票前夕丕變。儘管在最熱門賭盤上，川普依然佔了優勢，但卻持續縮小，因為賀錦麗一直拚命追趕，甚至在其中一個平台上「反超」。

▲在網路賭盤上，川普的勝率縮小，賀錦麗則是持續緊追。（圖／達志影像／美聯社）



根據博弈平台「Polymarket」數據，川普11月4日的勝率是58%，與上周的67%相比，降低不少。「Kalshi」同天公布的川普勝率，也從65%顯著下滑至53%。

「PredictIt」更預測，賀錦麗勝率高達53%，略勝川普的51%。這也是該平台睽違近一個月判定，賀錦麗的勝率高於川普。

此外，在大選前的周末，愛荷華州一項民調也意外顯示，賀錦麗將領先川普，震驚各界的民調觀察人士。而博弈市場專家指出，玩家在下注時，會考慮一連串的因素，其中就包括此類調查的結果。