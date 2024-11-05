美選結果恐要等9天！　衛報：賀錦麗「拿下這3地」才能快速勝選

▲美選選情膠著，因此《衛報》認為選舉結果不會這麼快出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統選舉已陸續開始投票，不過《衛報》指出，由於賀錦麗和川普的選情膠著，因此勝選者應該不會這麼快出爐，而且選舉結果很可能會由少數搖擺州所決定。報導稱，各州的計票速度將決定最終結果的公布時間。

據《衛報》報導，亞利桑那、內華達、賓州和威斯康辛這4個搖擺州的郵寄選票可能需要數天才能完成計票。所以，除非賀錦麗同時拿下其他3個搖擺州，取得決定性勝利，選舉結果才可能提早被確定，否則人們就必須花費更長的時間，等到這4個搖擺州都完成計票，才可能得知結果。

在上一屆的大選中，拜登直到選後4天才被宣布獲勝，而媒體當時也是依賴賓州和內華達州的選情來確認他跨越選舉人票門檻。

無黨派組織「保護民主」（Protect Democracy）分析，由於本屆選舉的郵寄選票數量顯著減少，加上亞利桑那州、喬治亞州和密西根州擴大了郵寄選票的預計票範圍，北卡、內華達和賓州也提前了郵寄選票截止日期，使得計票程序得以加快，因此選舉結果公布的速度應該快於2020年。

「保護民主」表示，密西根州和威斯康辛州預計將於投票日隔天公布結果，內華達州可能需要4天，而亞利桑那州則可能需9天才能完成計票。此外，該組織估計，北卡和喬治亞州的結果公布速度將比2020年更快，但若各州的得票差距小於0.5%，則可能導致重新計票，進而延遲最終結果的確認。