法院駁回德州、密蘇裡州要求　允司法部派員監督投票

▲法院駁回了德州和密蘇裡州的要求，允許司法部派員進入2州的投票所內監督投票。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國法官拒絕了密蘇里州和德州阻止聯邦政府在選舉日派遣監督員前來監督投票的請求。這2個由共和黨領導的州指控美國司法部干涉其進行自由公正選舉的憲法權力，但聯邦法官最終駁回了他們的申請，允許司法部按計畫派員監督聯邦投票權法的遵守情況。

據路透社報導，美國司法部上周宣布將在選舉日派遣監察員前往27州的86個轄區進行監督，但共和黨領導的密蘇里州和德州官員卻拒絕允許聯邦選舉監察員進入投票站，還提起聯邦訴訟，要求法院發出命令，阻止聯邦官員在投票站內部觀察。當地11月4日，美國聯邦駁回了密蘇里州和德州要求，允許司法部按計畫派員監督投票。

德州方面，聯邦法官卡克斯馬里克（Matthew Kacsmaryk）命令司法部確認德州的投票站不設有「觀察員」，但拒絕發出該州所要求的限制令。他表示，法院不能在重要選舉前夕未釐清「監督」與「觀察」之間的差異情況，就發布此類禁令。德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）此前指出，聯邦政府派遣監督員侵犯了各州進行選舉的自主權。

密蘇里州方面，聯邦法官皮特利克（Sarah Pitlyk）則駁回了密蘇里州提出的臨時限制令請求，稱其對監督可能產生的影響屬於推測性質。密蘇里州指控司法部制定了一項最後時刻的監督計畫，意圖在選舉日派員進駐聖路易斯選區，取代州級選舉管理機構。

司法部的律師在密蘇里州的聽證會上指出，該部門根據2021年達成的和解協議，於聖路易斯投票站派遣2名監督員，協助確保無障礙設施滿足殘疾人需求。該協議是在川普執政末期與聖路易斯市選舉委員會達成的，以解決投票站無障礙環境的擔憂。此外，司法部計劃在包括7個關鍵州在內的27個州派遣監督員，以執行聯邦投票權法，保護殘疾選民和海外美國公民的投票權。