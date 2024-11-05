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選出史上第一位「女總統or重罪元首」　英媒：美國歷史性的一天

▲▼川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

▲賀錦麗與川普角逐白宮大位，吸引全球關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選5日正式登場，隨著各州選民投下神聖一票，國際社會也高度關注。英國《天空新聞》駐華府記者布萊文斯（David Blevins）指出，不論結果如何，對於美國而言，這都將是「歷史性的一天」，因為該國將史上首次選出一名女性總統，或者被定罪的重罪犯。

賀錦麗擁有非裔與印度裔血統，也是史上第一位女性副總統，若登上白宮大位，更將成為美國史上第一位女總統。至於川普卸任後捲入一系列官司，「封口費案」被判34項偽造商業紀錄罪名成立，成為美國史上第一位被判重罪的前總統。

布萊文斯認為，美國現在宛如站在十字路口，而歸根究底，大選結果取決這個國家想要走上什麼樣的道路，「川普經常提到美國夢，談論要把所謂的『黃金年代』帶回來。但當然，在民主黨方面，許多人認為，在他的第一任期，美國夢變成了一場噩夢，因為他待在白宮的時期充滿爭議，也因為他對一切事物都不加掩飾的態度。」

布萊文斯指出，美國是一個「嚴重兩極分化的國家」，從這場勢均力敵的選舉，可見一斑，「許多人認為，在法庭上爭論（大選結果）是不可避免的。當然，人們真正擔心的是，這也將在街頭引發爭論。」

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