川普表現史上最好！顧問：投票率成勝選關鍵　籲2016秘密武器重出江湖

▲川普的顧問團認為他的選舉表現極佳，只要支持者都出門投票就會勝選。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

川普的資深顧問表示，他們對川普在選舉中的表現持樂觀態度，但共和黨也不得不承認，這場被譽為「史上最勢均力敵」的選舉，成敗將取決於投票率。

川普的一位資深顧問告訴CNN，這場選舉異常接近，但本屆選舉可能是川普歷次選戰中表現最出色的一次，尤其是在比較2016年和2020年的民調結果時更加明顯，「我們覺得，如果所有支持川普的選民如預期出席投票，那麼他應該會贏，因此投票率現在是我們唯一的關注焦點。」

這位顧問以NBC和《華爾街日報》對2020年大選的最後民調為例，顯示拜登在全國登記選民中領先川普10個百分點。然而，與川普密切相關的顧問私下承認，他們在分析數據時，發現了一個潛在的不安因素，即川普過去被稱為「靜默選民」的人似乎減少了。這些「沉默選民」曾在2016年和2020年為川普帶來意外支持，但這次選舉是否會重現這種情況仍然不明。

另一位與川普關係密切的消息人士也表示，川普2016年的投票率之所以出乎意料，是因為許多支持者保持低調而未在民意調查中顯現，但這些靜默選民在本屆選舉能否再次成為川普的「秘密武器」仍有待觀察。