馬英九邀陸生訪台藍軍靜默　蕭旭岑嘆訝異：黨中央完全無關心

▲財團法人馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九昨日透過辦公室宣布，已邀請中國多所名校師生11月27日訪台，包括就讀北京體育大學的2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（5日）接受專訪時指出，自己對於藍軍一片沉默也很訝異，「沒有收到任何黨中央朋友的詢問」，還是希望黨內同志都能支持。

針對中媒分析，相關消息對外發布後，藍軍一片沉默，認為國民黨對兩岸的立場已與馬英九前總統「越走越遠」，蕭旭岑接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，國民黨不是與馬英九越走越遠，「而是跟自己越走越遠」，因為國民黨內現在有很多人贊同總統賴清德的「新兩國論」，像桃園市議員黃敬平、台南市議員蔡育輝等人，這對國民黨的政策與路線是多麼大的衝擊，但國民黨中央卻沒有正視這件事。

蕭旭岑憂心，因為馬英九拒絕出席國慶典禮，也被黃敬平用不堪入目的言語辱罵，還稱讚賴清德講得很好，蔡育輝也是，這兩位議員的發言不是小事情，而是基層民代帶動國民黨都認同賴清德用「中華民國」、「祖國論」包裝的「新兩國論」，這是國民黨的危機。

蕭旭岑坦言，很訝異藍軍對馬英九基金會推動的中生交流團，態度是比較冷的，「不知道為什麼，可能是因為昨天有很多議題」，但國民黨不能小看基層民代去認同新兩國論的危機，這會讓國民黨的論述失根，兩岸政策跟民進黨走，對未來大選是不利的，若國民黨、民進黨看起來太像，那2026、2028怎麼選舉，以小見大這是個危機。

蕭旭岑透露，昨天中生交流團的消息發佈後，是沒有收到任何黨中央朋友的詢問，當然身為民間基金會，辦理學生交流活動，是不用去跟黨中央報備，還是希望黨內同志都能支持，因為這是賴清德上任總統以來，第一個這麼有代表性的團體要來台。

