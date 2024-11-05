劍指2026！柯志恩首面看板上架　陳其邁冷回：替高雄講話更重要

▲柯志恩合體許采蓁首面看板上架。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

國民黨立委柯志恩今（5）日與高雄市議員許采蓁一起高掛首面看板，2026選戰將由柯當領頭羊的目標很明確。不過，近日立法院因《財劃法》修正草案朝野展開激烈攻防，高雄市長陳其邁被問及此事冷回，「在財政收支劃分法能夠替高雄講話，比看板來得重要。」

為柯志恩製作第一面合體看板今天上架，許采蓁說，過去國民黨老是被說戰力不足，高雄沒有人才，但這兩年大家也看到我們的變化，因為我們的目標很明確，現在掛上這面看板就是為了讓大家知道、讓民進黨知道，由柯志恩作為領頭羊，國民黨是很有決心的，會守住議員席次，「高雄有柯志恩，讓未來美好成蓁」。

▲▼柯志恩今日與許采蓁一起高掛首面合體看板。（圖／記者吳世龍攝）

柯志恩今也親自出席表示，看板顯示地方跟中央會共同努力，她現在的身分是立法委員，可以幫地方、幫高雄做出更多的服務，一起讓高雄變得更好。至於是否開始市長佈局？她則說，她身兼國民黨高雄黨部主委角色責無旁貸，中央跟地方會共同在高雄市政議題上來合作，但選舉還有一段時間，暫時不往這方面多做聯想。

不過，近來立院審查《財劃法》修法草案，因修法涉及地方政府財源分配，朝野展開激烈攻防衝突。陳其邁今被問及柯志恩掛看板議題回應，在財政收支劃分法上，能夠替高雄講話，比看板來得重要。

陳其邁也強調，國民黨的版本對高雄不公平，高雄的立委不要缺席，在立法院一定要替高雄講話，不能夠說缺席不講話，我覺得這個很難對高雄市民交待。